Pregled - šport, 25. 9. (sreda)

CLUJ-NAPOCA - Košarkarji Cedevite Olimpije so za razliko od prejšnjih sezon zmagovito začeli nastope v evropskem pokalu. V uvodnem krogu tekmovanja, v katerem so v zadnjih dveh letih le štirikrat zmagali, lani le enkrat, in to ob koncu sezone, so v gosteh premagali Cluj-Napoco s 93:86 (19:24, 46:38, 71:66).

ZAGREB - Košarkarji domžalskega Kansai Heliosa so uspešno začeli tekmovanje v ligi Aba 2. V prvem krogu skupine 2 so v Zagrebu premagali Cedevito junior s 87:79 (21:16, 18:25, 21:14, 27:24).

ZÜRICH - Slovenski kolesar Matej Mohorič je danes selektorju reprezentance Urošu Murnu sporočil, da zaradi poškodbe ne bo mogel nastopiti na nedeljski cestni dirki svetovnega prvenstva v Zürichu, so sporočili iz Kolesarske zveze Slovenije. Njegovo mesto v reprezentanci bo zasedel Matic Žumer.

LJUBLJANA - Svet Fundacije za šport (FŠO) je sprejel finančni načrt za prihodnje leto, ko bo za programe športnih organizacij na voljo 13,6 milijona evrov. To je največ doslej v zgodovini fundacije. Predsednik FŠO Branko Zorman je obenem napovedal, da bodo tudi odločbe poslali prej, kot so jih prejšnja leta.

POREČ - Slovenska članska reprezentanca v futsalu je končala igranje na prijateljskem turnirju v Poreču. na tem je najprej premagala Estonijo z 2:0, nato remizirala s Črno Goro 2:2, zatem izgubila proti Latviji z 1:4, danes pa je proti Turčiji visoko slavila s 6:0.

ZÜRICH - Avstralska kolesarska reprezentanca je prvič postala svetovni prvak v kronometru mešanih ekip. V tesni štafetni preizkušnji, dolgi 53,7 kilometra, v Zürichu je za vsega 85 stotink sekunde premagala Nemčijo, tretje mesto je zasedla Italija, ki je zaostala dobrih osem sekund.

LJUBLJANA - Judo zveza Slovenije je danes v prostorih judo kluba Bežigrad pripravila sprejem za olimpijsko prvakinjo iz Pariza Andrejo Leški. Zlato judoistko je pričakala polna dvorana predvsem mladih navdušencev, bodočih judoistk in judoistov, ter vodstvo kluba in zveze.

PODČETRTEK - Plesna zveza Slovenije letos praznuje 70. obletnico delovanja. Visok jubilej so obeležili na osrednji prireditvi, ki so jo nocoj pripravili v športni dvorani v Podčetrtku. Na prireditvi so se z besedo, sliko in nastopi sprehodili skozi bogato zgodovino, vse od nastanka Plesne zveze Slovenije 13. novembra 1954 do danes.