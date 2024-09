Golob: Odpiramo razpravo o trenutno treh največjih spopadih

New York, 25. septembra - Premier Robert Golob je na sedežu ZN v izjavi za medije tik pred začetkom posebnega zasedanja Varnostnega sveta z naslovom Voditeljstvo za mir dejal, da odpirajo razpravo o treh trenutno največjih konfliktih v svetu - Ukrajini, Gazi in Sudanu, ter izrazil zadovoljstvo, da je bila sprejeta tudi predsedniška izjava.

"Morda se predsedniška izjava zdi majhna stvar, vendar se vsak maraton začne s prvim korakom," je dejal premier in dodal, da se zasedanja udeležuje več kot 90 držav, kar je označil kot izraz zaupanja Sloveniji, ki septembra vodi Varnostni svet.

"Izjava potrjuje zaveze držav, da so ZN edini varuh miru in moramo storiti vse, kar moremo, da jih utrdimo. Pogosto slišimo kritike o dvojnih standardih in ponosno lahko rečem, da ima Slovenija enake kriterije tako glede Ukrajine kot Gaze, Zahodnega brega in Sudana," je dejal.

Na vprašanje o tem, kako so prepričali Rusijo, da se pridruži izjavi, je Golob odgovoril, da so se vsi strinjali, da se je potrebno vrniti k osnovnim načelom.

Na vprašanje ali je razočaran, da ni ameriškega predsednika Joeja Bidna ali državnega sekretarja Antonyja Blinkna, je Golob odgovoril, da je Varnostni svet več kot le ena država, vendar pa je bil dosežen konsenz in verjame, da imajo podporo ZDA.

Golob je na vprašanja glede Gaze dejal, da je bila resolucija Varnostnega sveta sprejeta, vendar je problem, da se ne uresničuje in v razpravah bodo skušali doseči, da se bo.

Golob ni znal povedati, ali bodo tudi druge države EU priznale Palestino, kot je to storila Slovenija, so pa blizu konsenza o povečanju pomoči civilistom v Gazi in na Zahodnem bregu.

Potrdil je, da bo Varnostni svet ZN še danes zasedal o Libanonu, če pa bo lahko sprejel resolucijo, pa bo to odvisno od drugih držav, predvsem ZDA, je dejal.