Golob in Zelenski o evropski perspektivi Ukrajine

New York, 25. septembra - Premier Robert Golob se je v torek pred vodenjem zasedanja Varnostnega sveta ZN o Ukrajini sestal s predsednikom Volodimirjem Zelenskim, s katerim sta govorila predvsem o evropski perspektivi Ukrajine in s tem povezanim resorjem širitve, ki je v prihodnji sestavi Evropske komisije zaupan Sloveniji.

"Pogovarjala sta se o evropski perspektivi Ukrajine, s posebnim poudarkom na portfelju širitve, ki je predviden za kandidatko za evropsko komisarko Marto Kos. Oba voditelja sta izrazila tudi obojestransko zadovoljstvo in upanje na plodno sodelovanje, saj je ta pomembna odgovornost zaupana Sloveniji," so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Sporočilo dodaja, da je Golob v torek opravil tudi telefonski pogovor z jordanskim kraljem Abdulahom, s katerim sta izmenjala poglede na humanitarni položaj v Palestini in govorila o tem, kako povečati dostop humanitarne pomoči na krizna območja.

Golob bo danes vodil osrednji dogodek slovenskega predsedovanja Varnostnemu svetu ZN v septembru - posebno odprto zasedanje pod naslovom Voditeljstvo za mir, na katerem bo nastopilo okrog 75 voditeljev držav, ministrov in veleposlanikov držav članic ZN.

Govorniki bodo podajali predloge, kako v današnjem svetu vojn in kriz na čelu s tistimi v Ukrajini, Bližnjem vzhodu in Sudanu zagotoviti učinkovitost Varnostnega sveta

Države članice Varnostnega sveta so se uspele dogovoriti tudi o predsedniški izjavi, ki bo soglasno sprejeta pred začetkom zasedanja. Zasedanje traja ves dan oziroma do večera, ko bo na zahtevo Francije izredna seja o Libanonu. To bo vodila ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon.

Premier se bo danes udeležil še dogodka na temo obnove Ukrajine, ki ga gosti predsednik ZDA Joe Biden. Zvečer se bo s Tino Gaber udeležil sprejema za vodje delegacij na zasedanju Generalne skupščine in partnerje, ki ga Biden s prvo damo Jill gosti v Metropolitanskem muzeju.

Iz premierjevega kabineta so sporočili, da se bo Gaber danes udeležila kosila, ki ga gosti prva dama ZDA, že v ponedeljek pa se je udeležila dogodka prve dame Turčije Emine Erdogan, posvečenega predstavitvi aktivnosti hiše afriške kulture v Ankari.