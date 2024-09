Pregled - šport, 21. 9. (sobota)

LJUBLJANA - V 9. krogu Prve lige Telemach sta se v ljubljanskem derbiju Olimpija in Bravo razšla neodločeno 1:1. Ekipi sta skupaj na vrhu prvenstvene razpredelnice, ločijo pa ju tri točke. V nedeljo so na sporedu tekme Koper - Mura, Nafta 1903 - Maribor in Domžale - Celje.

SEU D'URGELL - Žiga Lin Hočevar je s sedmim mestom na zadnji tekmi svetovnega pokala v španskem La Seu d'Urgellu med kanuisti v skupnem seštevku serije osvojil drugo mesto. Tokrat je bil edini slovenski finalist sobotnega programa.

BUKAREŠTA - Rokometašice Krima Mercatorja so v tretjem krogu skupinskega dela lige prvakinj v Romuniji premagale Glorio Bistrito s 35:30 (20:19). Ljubljanska ekipaje s 100-odstotnim izkupičkom na vrhu lestvice A. V naslednjem krogu bodo krimovke gostile norveški Storhamar, tekma bo 5. oktobra.

VIPITENO - Hokejisti Pellet Celja so v uvodnem nastopu nove sezone alpske lige na gostovanju v Vipitenu po preobratu doživeli poraz s 5:2. Jeseničani so se veselili zmage po kazenskih strelih na gostovanju pri Bregenzerwaldu s 3:2

RASNOV - Slovenska smučarska skakalka Tina Erzar je osvojila četrto mesto na tekmi za poletno veliko nagrado v romunskem Rasnovu. Za ekipni uspeh sta poskrbeli še sedmouvrščena Ema Klinec in Nika Prevc, ki je na koncu osvojila deveto mesto. Zmagala je Italijanka Lara Malsiner.

PRAGA - Slovenski športni plezalec Anže Peharc je na tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju v češki prestolnici Pragi osvojil končno 15. mesto. V Pragi pa še ni konec slovenskih nastopov. Slovenska vrsta ima v nedeljskem ženskem polfinalu dve vroči železi v ognju - 17-letno Jennifer Buckley in 12 let starejšo Katja Debevec.

BANGKOK - Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je izpadla v polfinalu turnirja WTA serije 250 v Hua Hinu na Tajskem z nagradnim skladom 240.000 evrov. Od Konjičanke je bila s 6:4 in 6:2 v nizih boljša 102. igralka na WTA lestvici Slovakinja Rebecca Šramkova.

SINGAPUR - Britanec Lando Norris iz McLarna bo na nedeljski dirki voznikov formule 1 za veliko nagrado Singapurja začel s prvega startnega mesta. V kvalifikacijah pred dirko svetovnega prvenstva je s časom minute in 29,525 sekunde za 0,155 sekunde premagal Nizozemca Maxa Verstappna za šesti "pole" v karieri. Omenjena tekmovalca se borita za naslov prvaka.

BUDIMPEŠTA - Slovenski šahisti so v 10., predzadnjem krogu šahovske olimpijade, ki se bo v nedeljo končala v Budimpešti, z 2:5:1,5 premagali pete nosilce Nizozemce in so nepričakovano visoko na tretjem mestu, za neporaženo Indijo in Kitajsko. Slovenke so po dveh porazih tokrat visoko premagale Albanijo s 3:5:0,5 in napredovale na 38. mesto.