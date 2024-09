Pregled - svet, 21. 9. (sobota)

BEJRUT - Izraelska vojska je izvedla nove napade na cilje v Libanonu, povezane s tamkajšnjim šiitskim gibanjem Hezbolah, to pa je izstrelilo več raket proti položajem izraelske vojske na severu Izraela. Število smrtnih žrtev petkovega napada Izraela na južno predmestje Bejruta je naraslo na 37, med njimi 16 pripadnikov Hezbolaha, tudi dva visoka poveljnika. Število ubitih v napadih z eksplozijami komunikacijskih naprav je medtem v Libanonu naraslo na 39. Premier Najib Mikati je odpovedal udeležbo na Generalni skupščini Združenih narodov.

NEW YORK - Velika večina članic Varnostnega sveta Združenih narodov je na posebnem zasedanju o Libanonu v petek obsodila napade z uporabo eksploziva v komunikacijskih napravah, ki so povzročile žrtve tudi med civilisti in otroki, ter svarila pred nevarnostjo nove vojne. Izrael odgovornosti za napade ni prevzel, je pa njegov veleposlanik dejal, da bo Izrael storil vse za zaščito svojih državljanov. Zatrdil je, da Izrael nima namena začeti vojne v Libanonu.

KIJEV/MOSKVA - V novih ruskih napadih na Ukrajino so bili ponoči v mestu Krivi Rog na jugu države po navedbah lokalnih oblasti ubiti najmanj trije ljudje, med njimi 12-letni deček. Rusija je medtem nad več regijami ponoči sestrelila več kot 100 ukrajinskih dronov. Po navedbah Kijeva so napadli ruski vojaški skladišči v regijah Tver in Krasnodar. Zaradi požara, ki je izbruhnil, so evakuirali prebivalce enega od okrožij

GAZA - V izraelskem raketnem napadu na begunsko zavetišče v nekdanji šoli v mestu Gaza je bilo danes ubitih 22 ljudi, med njimi večina žensk in otrok, več kot 30 je bilo ranjenih, je sporočilo ministrstvo za zdravje v enklavi. Izraelska vojska navaja, da je bil napad usmerjen proti borcem Hamasa.

PRAGA - Na pokrajinskih volitvah, ki so kljub poplavam na vzhodu države potekale na Češkem, je glede na rezultate po veliki večini preštetih glasov slavila opozicijska, populistična stranka ANO nekdanjega premierja Andreja Babiša. Največ glasov naj bi osvojila v 10 od 13 pokrajinah. Za izvolitev tretjine senatnih sedežev bo v večini okrožij potreben drugi krog.

BUDIMPEŠTA - Po ciklonu Boris, ki je v minulem tednu prizadel več držav, je v Budimpešti gladina Donave dosegla najvišjo raven in že začela upadati. Reka se je približala stavbi madžarskega parlamenta, varasla voda je ovirala cestni in železniški promet. Ulice v bližini Donave so bile zaprte za promet.

KOLOMBO - V Šrilanki so se odvile predsedniške volitve, na katerih so volivci odločali o morebitnem nasledniku Ranila Wickremesingheja, ki se poteguje za nov mandat. Volitve veljajo za neke vrste referendum o nepriljubljenih varčevalnih ukrepih, ki jih je vlada sprejela po gospodarski krizi, v kateri se je pred dvema letoma znašla obubožana otoška država.

TOKIO - Japonske oblasti so več deset tisoč ljudi pozvale k evakuaciji iz regije Ishikawa na osrednjem delu otoka Honšu, kjer zaradi intenzivnega deževja poplavljajo reke in se prožijo zemeljski plazovi. En človek je umrl, dva sta bila huje poškodovana, še sedem jih pogrešajo.

TEHERAN - V Iranu so na vojaški paradi v času naraščajočih napetostih v regiji in obtožb o iranskem oboroževanju Rusije za vojno v Ukrajini predstavili novo balistično raketo in posodobljen model brezpilotnika tipa šahed.

RIM - Po večdnevnem deževju ter poplavah in zemeljskih plazovih so v deželah Emilija-Romanja in Marke razglasili izredne razmere in vlada je zanju sprostila pomoč v višini 20 milijonov evrov.

WASHINGTON - V ameriških zveznih državah Minnesota, Virginija in Severna Dakota so se v petek začele predčasne volitve, do sredine oktobra pa bo to svojim volivcem omogočilo še več kot deset drugih zveznih držav. Ameriške predsedniške in druge volitve bodo uradno 5. novembra, vendar pa bo do takrat po pričakovanjih svoj glas oddalo že več milijonov volivcev v 50 zveznih državah.

NEW YORK - V svetu obeležujemo mednarodni dan miru, ki je letos posvečen gojenju kulture miru. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v poslanici opozoril, da nas ta dan opominja, da so rešitve v naših rokah. "Gojiti kulturo miru pomeni zamenjati delitve, nemoč in obup s pravičnostjo, enakostjo in upanjem za vse," je poudaril.