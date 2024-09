Pregled - šport, 20. 9. (petek)

GIJON - Slovenski kolesar Matej Mohorič bi ta konec tedna moral nastopiti na makadamski dirki svetovne serije v Gironi, a je po padcu na ogledu nastop odpovedal in se vrnil domov, je danes sporočila njegova ekipa Bahrain Victorious. Zaenkrat ni znano, ali bo lahko nastopil na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu konec prihodnjega tedna. Selektor Uroš Murn je nanj računal na cestni dirki v nedeljo, 29. septembra.

BANGKOK - Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je polfinalistka turnirja WTA serije 250 v Hua Hinu na Tajskem z nagradnim skladom 240.000 evrov. Konjičanka je po treh urah in 49 minutah četrtfinalne borbe premagala Argentinko Nadio Podorosko s 4:6, 7:6 (3) , 7:6 (3).

SEU D'URGELL - Kajakašica Eva Terčelj je na zadnji tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v letošnji sezoni, ki poteka v La Seu d'Urgellu, v finalu kajakašic osvojila srebrno kolajno. V moški konkurenci je bil Žiga Lin Hočevar v finalu kajakašev četrti, Peter Kauzer pa je osvojil sedmo mesto in tretje mesto v skupnem seštevku sezone.

PRAGA - Za slovenskimi športnimi plezalci so uspešne kvalifikacije predzadnje tekme svetovnega pokala v balvanskem plezanju v Pragi. Polfinale so si zagotovili trije Slovenci Jennifer Buckley in Katja Debevec s tretjim in petim dosežkom predtekmovanja ter Anže Peharc, ki je bil v moških kvalifikacijah 17.

LJUBLJANA - Na uvodni tekmi nove sezone hokejske lige ICE je ljubljanska Olimpija v Tivoliju ugnala VSV iz Beljaka s 3:2. V nedeljo Ljubljančani gostujejo v Celovcu.

BUDIMPEŠTA - Slovenski šahisti so v devetem krogu šahovske olimpijade, ki se bo v nedeljo končala v Budimpešti, s 3:1 presenetljivo premagali Norveško, za katero je igral tudi prvi igralec sveta Magnus Carlsen. Ta je vodil bele figure, a ga je na prvi šahovnici premagal ruski velemojster Vladimir Fedosejev, ki od sredine lanskega leta nastopa za Slovenijo.