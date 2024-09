Pregled - svet, 20. 9. (petek)

BEJRUT/TEL AVIV - Izrael je izvedel zračni napad na južno predmestje Bejruta, v katerem je bilo po navedbah libanonskih oblasti ubitih 12 ljudi, več kot 60 pa ranjenih. Med ubitimi je po navedbah Izraela in več libanonskih virih tudi visoki poveljnik šiitskega gibanja Hezbolah Ibrahim Akil in še več visokih predstavnikov gibanja. Pred tem je Hezbolah na Izrael izstrelil več deset raket, po navedbah Izraela 140. Šlo naj bi za odgovor za četrtkov napad izraelske vojske, ki naj bi v Libanonu zadela več sto ciljev, predvsem raketne sisteme Hezbolaha.

NEW YORK/PARIZ - Združeni narodi so po izraelskem napadu na Bejrut izrazili zaskrbljenost in pozvali vse vpletene strani k skrajni zadržanosti, je sporočil tiskovni predstavnik generalnega sekretarja ZN Stephane Dujarric. Pred tem so v luči stopnjevanja napetosti med Libanonom in Izraelom v četrtek po srečanju tudi ameriški državni sekretar Antony Blinken in francoski zunanji minister Stephane Sejourne sprtim stranem na Bližnjem vzhodu poslala skupen poziv za umirjanje razmer.

KIJEV - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na svojem osmem obisku Ukrajine od začetka ruske agresije pred dvema letoma in pol napovedala, da bo EU državi v okviru zaveze skupine G7 namenila posojilo v višini do 35 milijard evrov. Ustrezni zakonodajni postopki naj bi bili v Svetu EU in Evropskem parlamentu zaključeni do konca leta. Skupina G7 je sicer napovedala posojilo v višini 50 milijard dolarjev (45 milijard evrov), ki bi ga Ukrajina odplačevala s prihodki od upravljanja zamrznjenega ruskega premoženja.

KIJEV - Ukrajinski svet za nacionalno varnost je vladnim, vojaškim in varnostnim uslužbencem omejil uporabo aplikacije Telegram, ki jo je ustvaril v Rusiji rojeni Pavel Durov. Aplikacija namreč po oceni Kijeva predstavlja nevarnost za potencialno uhajanje informacij, rekoč da lahko Rusija vanjo zlahka vdre.

NABLUS - Med racijo izraelske vojske na severu okupiranega Zahodnega brega je bilo ubitih sedem Palestincev, še najmanj 11 pa ranjenih. Na družbenih omrežjih se je pojavil videoposnetek izraelskih vojakov, ki so na strehi ustrelili tri Palestince in njihova trupla brcnili na tla. Izraelska vojska je napovedala preiskavo.

BRUSELJ - Svet EU je v četrtek v dogovoru s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen sprejel seznam kandidatov, ki jih Evropskemu parlamentu predlaga v imenovanje za člane prihodnje komisije. Seznam bodo zdaj posredovali Evropskemu parlamentu, ki bo lahko začel postopek potrjevanja kandidatov.

BRUSELJ - Evropska unija je na prošnjo Češke in Poljske v okviru mehanizma civilne zaščite mobilizirala pomoč za države v vzhodni in srednji Evropi, ki so jih v zadnjem tednu prizadele hude poplave, je sporočila Evropska komisija. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob tem v četrtek napovedala deset milijard evrov za pomoč prizadetim državam.

WASHINGTON - Vršilec dolžnosti tajne službe ZDA Ronald Rowe je novinarjem priznal, da so bile pri varovanju republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa julija v Pensilvaniji določene pomanjkljivosti in kršitve varnostnih protokolov.

TEL AVIV - Izrael je vložil uradni ugovor zoper zahtevo tožilca Mednarodnega kazenskega sodišče (ICC) Karima Khana za izdajo nalogov za aretacijo premierja Benjamina Netanjahuja in ministra za obrambo Joava Galanta. Menijo namreč, da sodišče ni pristojno v zadevi in da je Khan kršil njegov statut.

ROTTERDAM - V nizozemskem pristaniškem mestu je napadalec v četrtek po navedbah policije z nožem ubil eno osebo, še eno pa huje ranil. Tožilstvo proti 22-letnemu moškemu vodi preiskavo zaradi suma umora in poskusa umora s terorističnim motivom. Moški je glede na navedbe očividcev moški napadel naključne mimoidoče z dvema nožema, medtem ko je kričal Alahu akbar.

PRAGA - Na Češkem se kljub poplavam, ki so prizadele vzhod države, začenjajo dvodnevne pokrajinske volitve in volitve v zgornji dom parlamenta, senat. V 13 pokrajinah z izjemo Prage bodo volivci odločali o novi sestavi skupščin. Glasovanje velja za pomemben preizkus razpoloženja pred parlamentarnimi volitvami prihodnje leto.

TEHERAN - Iranski vrhovni verski voditelj Ali Hamenej je pomilostil ali omilil kazni skoraj 3000 zapornikom. Pri tem so 59 obsojenim smrtne kazni spremenili v zaporne, pomiloščenih pa je bilo tudi 40 tujcev. Pomilostitve so se zgodile ob rojstnem dnevu preroka Mohameda.

VILNIUS - Sodišče je odvetnika Mantasa Danieliusa zaradi vohunjenju za Belorusijo obsodilo na devet let zapora. Po ugotovitvah sodišča se je Danielius pod krinko prostovoljca infiltriral v beloruske opozicijske kroge v Litvi in zbiral podatke o njihovih dejavnostih. Naloge je opravljal v imenu beloruske novinarke Ksenije Lebedjeve, ki naj bi bila povezana z belorusko obveščevalno službo.

NEW YORK - Podmornica Titan, ki se je lani ponesrečila ob potopu v Atlantiku, je že nekaj dni prej doživela nesrečo, je na zaslišanju v četrtek povedal Steven Ross, nekdanji znanstveni direktor podjetja OceanGate, ki je vozilo obiskovalce do razbitin ladje Titanik. Ob imploziji Titana je lani umrlo vseh pet ljudi na krovu.

ADIS ABEBA - Afriški center za nadzor in preprečevanje bolezni (Africa CDC) je v četrtek sporočil, da bolezen opičjih koz oz. mpox v Afriki ni pod nadzorom. Od začetka leta so v 15 afriških državah skupno zabeležili več kot 29.000 primerov bolezni in več kot 700 smrti.

ZAGREB - V 17 hrvaških mestih so potekali protesti zaradi primera ginekologa osiješkega kliničnega centra, ki je pol leta po obsodbi za posilstvo pacientke še vedno delal v tej zdravstveni ustanovi. Protestniki so zahtevali odstop ministra za zdravstvo ter drugih odgovornih za to, da je obsojeni ginekolog še naprej opravljal svoje delo.