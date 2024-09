Pregled - šport, 19. 9. (četrtek)

LJUBLJANA - Slovenski nogometaši so na lestvici Mednarodne nogometne zveze pridobili mesto in so sedaj 51. Med prvo deseterico ni sprememb, vodi Argentina pred Francijo in Španijo. Najvišjeuvrščena ekipe iz skupine B3 lige narodov, v kateri po dveh krogih vodi Slovenija, je Avstrija, ki je ostala na 22. mestu. Norveška je pridobila tri mesta in je 47., Kazahstan pa je ostal na 109. mestu.

LJUBLJANA - Nogometaši Crvene zvezde so v prvem krogu lige prvakov gostili Benfico in izgubili z 1:2. Atletico Madrid je z 2:1 ugnal Leipzig, za slednjega je gol dosegel Benjamin Šeško, Sturm iz Gradca pa je v gosteh pri Brestu izgubil z 1:2.

ST. PÖLTEN - Nogometašice Mure None so na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakinj v gosteh izgubile proti St. Pöltnu z 0:3. Povratna tekma bo 26. septembra v Murski Soboti.

HUA HIN - Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v četrtfinale turnirja WTA v Hua Hinu na Tajskem, potem ko je s 3:6, 6:4 in 6:4 premagala šesto nosilko, Američanko Katie Volynets. Zidanšek, 261. igralka sveta, se bo v četrtfinalu merila z Argentinko Nadio Podorosko, 74. igralko s svetovne lestvice, ki je z 2:0 v nizih izločila drugopostavljeno Čehinjo Katerino Siniakovo.

BUDIMPEŠTA - Slovenski šahisti so v osmem od enajstih krogov šahovske olimpijade v Budimpešti premagali Andoro s 3,5:0,5 in ji v vlogi favoritov oddali le pol točke. Napredovali so na 13. mesto in le za dve točki zaostajajo za tretjim. Slovenke so s Kitajsko, eno osrednjih ekip v boju za odličja, izgubile z 0:4 in z desetimi točkami zdrsnile na 40. mesto.

BARCELONA - Italijanska jadrnica Luna Rossa je v polfinalu pokala izzivalcev na pokalu Amerike premagala American Magic s 5:3 v zmagah in bo v finalu nastopila proti Ineos Britannii. V morju pred Barcelono se je 22. avgusta začel 37. pokal Amerike, ki s finalno regato pokala izzivalcev Louis Vuitton tako prihaja v zaključni del.