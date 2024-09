Pregled - svet, 19. 9. (četrtek)

BEJRUT - Libanon sta v torek in sredo zajela dva vala eksplozij elektronskih naprav, ki sta po zadnjih podatkih skupno terjala 37 smrtnih žrtev, več kot 3500 ljudi je ranjenih. Vodja šiitskega oboroženega gibanja Hezbolah Hasan Nasrala je v televizijskem nagovoru dejal, da eksplozije pomenijo vojno napoved. Zanje je okrivil Izrael in poudaril, da gre za teroristična dejanja, s katerimi so nameravali ubiti na tisoče ljudi. Obljubil je, da bo Izrael kaznovan, in da se Hezbolah ne bo prenehal boriti, dokler se ne bo končala vojna v Gazi.

TEL AVIV/BEJRUT - Izraelska vojska je ponoči in danes po lastnih navedbah zadela 30 objektov oboroženega gibanja Hezbolah na jugu Libanona, med njimi tudi skladišče orožja. Hezbolah je medtem izvedel raketni napad na sever Izraela, kjer sta bila po navedbah izraelskih sil ubita dva vojaka, ranjenih je bilo najmanj osem ljudi. Načelnik generalštaba izraelske vojske Herci Halevi je medtem odobril načrte za nadaljevanje vojne na severni fronti.

MADRID/ANKARA/BERLIN - Španski premier Pedro Sanchez in palestinski predsednik Mahmud Abas sta v luči nadaljevanja vojne v Gazi in vala smrtonosnih eksplozij v Libanonu pozvala k umiritvi razmer na Bližnjem vzhodu. Nevarnost eskalacije se namreč po njuni oceni povečuje. Turški zunanji minister Hakan Fidan je v luči nedavnih eksplozij v Libanonu ocenil, da si Izrael želi razširiti vojno. Številnim državam, ki so pozvale k deeskalaciji napetosti, se je pridružila Nemčija.

BRUSELJ - Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je v nagovoru ob slovesu s položaja ZDA in Evropo posvaril pred izolacionizmom. Po njegovem mnenju se osredotočenost na kratkovidne nacionalne interese namesto na dolgoročno sodelovanje ne bo obnesla. Norvežana bo 1. oktobra po desetih letih na čelu zavezništva nasledil nekdanji nizozemski premier Mark Rutte. Stoltenberg je poudaril, da svojemu nasledniku povsem zaupa.

VROCLAV/DUNAJ - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je po srečanju z voditelji Avstrije, Češke, Poljske in Slovaške napovedala deset milijard evrov za pomoč državam, ki so jih v zadnjih dneh prizadele uničujoče poplave. Te so opustošile dele srednje in vzhodne Evrope ter skupno terjale 24 smrtnih žrtev. Deželna glavarka dežele Spodnje Avstrije, ki jo je vodna ujma močno prizadela, je ocenila, da bo obnova po nedavnih uničujočih poplavah trajala še leta.

BRUSELJ - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na delovnem kosilu gostila voditelje držav Zahodnega Balkana, ki so Bruslju pred tem morali poslati načrte reform. Kot je sporočila, vseh šest držav Zahodnega Balkana spada v Evropo, ob tem pa pa s šest milijard evrov vrednim načrtom EU za gospodarsko rast Zahodnega Balkana delajo tudi na približevanju njihovih gospodarstev Evropski uniji.

BRUSELJ - EU bo Ukrajini za energetsko oskrbo čez prihajajočo zimo namenila nekaj manj kot 160 milijonov evrov, je napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki se bo v petek mudila v Kijevu. Unija bo Ukrajino med drugim podprla pri popravilu v ruskih napadih poškodovane infrastrukture, pa tudi s povečano dobavo energije. S tem naj bi EU pokrila približno četrtino od 17 gigavatov energije, kolikor znašajo ukrajinske potrebe čez zimo.

STRASBOURG - Evropski parlament je podprl resolucijo, s katero članice EU poziva k odpravi omejitev, ki Ukrajini preprečujejo uporabo zahodnih oborožitvenih sistemov proti vojaškim ciljem v Rusiji. Poslanci ob tem obžalujejo, da članice zmanjšujejo obseg vojaške pomoči Ukrajini, ter zahtevajo strožje sankcije proti Rusiji in njenim zaveznicam. Menijo še, da bi se morale članice EU in Nata zavezati k letni vojaški podpori Ukrajine v višini najmanj 0,25 odstotkov BDP.

STRASBOURG - Evropski parlament je voditelja venezuelske opozicije Edmunda Gonzaleza Urrutio z resolucijo priznal kot legitimnega predsednika Venezuele, so sporočili iz Strasbourga. Urrutio, ki se je pred pregonom zatekel v Španijo, je na spornih volitvah konec julija premagal trenutni predsednik Nicolas Maduro. Resolucijo so ob desnosredinski EPP v parlamentu podprli poslanci skrajno desnih političnih skupin, kar je razburilo več levih in levosredinskih poslancev.

VATIKAN - Sveti sedež je odobril čaščenje v Medžugorju v BiH. Priznal je tudi obilne duhovne plodove, povezane s svetiščem, ni pa se izrekel o domnevnem prikazovanju Device Marije. Medžugorje je sedaj dobilo status Nihil Obstat, kar pomeni, da so verska romanja dovoljena, ne priznavajo pa zgodb, povezanih s prikazovanji in sporočili Marije. Prikazovanja naj bi se začela pred 43 leti, Međugorje pa je nato postalo eno od najbolj obiskanih romarskih središč.

RIM - Obilne padavine, ki jih je s sabo prinesel ciklon Boris, so v deželi Emilija-Romanja na severu Italije ponoči povzročile poplave in zemeljske plazove. Z domov so po izrazitem poslabšanju vremenskih razmer evakuirali več kot 1000 ljudi, od tega približno 800 v pokrajini Ravena, 165 pa z območja Bologne. Ponekod ostajajo zaprte šole. V mestu Bagnacavallo blizu Ravene pogrešajo dve osebi, na kateri se je zrušila streha.

PISA - V toskanskem obalnem mestu Lido di Camaiore v bližini Lucce je v sredo ženska z avtomobilom z visoko hitrostjo zapeljala v množico pešcev in pri tem ubila dve osebi ter hudo poškodovala več ostalih. Poškodbam sta na kraju nesreče podlegli dijakinji iz nemškega Duisburga, ki sta bili na šolskem izletu v Toskani. Med poškodovanimi so trije turisti iz Francije. 44-letno voznico so pridržali. Preiskava še poteka.

SHENZEN/TOKIO/PEKING - Na Japonskem je za razburjenje poskrbel napad na desetletnega dečka, japonskega državljana, ki ga je v sredo na jugu Kitajske v bližini njegove šole zabodel napadalec. Deček je danes podlegel poškodbam, pri čemer Tokio v luči vse slabših odnosov med državama od Pekinga terja pojasnila ter zagotavljanje okrepljene varnost. Kitajska meni, da gre za osamljen primer.

HONGKONG - Okvara motorja letala Airbus A350, zaradi katere je družba Cathay Pacific v začetku septembra odpovedala več deset letov, bi lahko povzročila veliko škodo, je pokazala preiskava hongkonških oblasti. Zaradi iztekanja goriva bi namreč lahko prišlo do obsežnega požara. Priporočili so redne dodatne preglede cevi za gorivo. Po incidentu družbe Cathay Pacific je svojo floto pregledala tudi družba Malaysia Airlines, ki je odkrila težave na motorju letala Airbus A350-900.

HONGKONG - Sodišče je obsodilo moškega na 14 mesecev zapora zaradi nošenja majice s protestnimi slogani, ki jih je označilo za uporniške. S tem je 27-letnik postal prva oseba, obsojena po novem zakonu o nacionalni varnosti, ki so ga v Hongkongu sprejeli marca. Zakon med drugim uvaja dosmrtne zaporne kazni za zločine, povezane z izdajo, uporom in sabotažo, ki ogrožajo nacionalno varnost.