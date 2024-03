Tudi letos v Ljubljani vabijo Koroški kulturni dnevi

Ljubljana, 6. marca - Klub koroških Slovencev v Ljubljani skupaj s celovško Krščansko kulturno zvezo in Slovensko prosvetno zvezo ter ljubljanskim Društvom slovensko-avstrijskega prijateljstva tudi letos vabi na Koroške kulturne dneve. Letošnji se bodo začeli z današnjim odprtjem razstave Na robu barve slikarja, pisatelja in novinarja Vincenca Gotthardta.

Razstavo koroškega Slovenca Gotthardta, ki bo na ogled do 18. marca, bo drevi odprla avstrijska veleposlanica v Sloveniji Elisabeth Ellison-Kramer. Celotne letošnje Koroške kulturne dneve, ki se bodo končali 14. aprila, pa bo bo odprl vodja sektorja za zamejstvo na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Rudi Merljak.

Častna pokroviteljica Koroških kulturnih dnevov 2024 je predsednice republike Nataša Pirc Musar. Vstop na vse prireditve z izjemo koncerta v Cankarjevem domu Koroška pesem prek meja ob koncu Koroških kulturnih dnevov 14. aprila je brezplačen.

Na koncertu Koroška pesem prek meja bosta nastopila oktet Oktakord, ki ga vodi Kristina Kragelj, ter Kvintet Donet iz Podjune pod vodstvom Helene Buhvald. V celovečernem koncertu bodo zapeli slovenske narodne in umetne pesmi, so sporočili iz ljubljanskega Kluba koroških Slovencev.

To soboto Koroški kulturni dnevi vabijo v Mini teater na lutkovno predstavo Jajce na besedilo Zlatka Kriliča in v režiji Richarda Grilca ter izvedbi lutkovne skupine Kakodolgoše Katoliškega prosvetnega društva Šmihel. Glasba je delo Edija Oražeja, mentorica skupine je Kristina Trap-Jernej.

V Slovenski matici bo prihodnji torek predstavitev spletne strani v slovenščini in nemščini o gledališki dejavnosti med koroškimi Slovenci SloGled. Dan kasneje bo prav tako v v Slovenski matici predstavitev dveh spominsko-zgodovinskih knjig celovške Mohorjeve; Spomini Antona Urschitza ter romana Kamnik Felixa Kucherja. Prihodnji petek pa bo predstavitev delovanja treh slovenskih kulturnih društev na avstrijskem Koroškem: SPD Zarja iz Železne Kaple, SKD Jepa - Baško jezero ter KPD Šmihel iz Šmihela pri Pliberku

V Galeriji Družina si bo mogoče 20. marca ogledati monokomedijo Pokržnikov Luka na besedila pisatelja in dramatika Janka Messnerja ter v izvedbi igralke in glasbenice, koroške Slovenke Lare Marie Vouk.

V Slovenski matici bo 4. aprila predstavitev novega kulturnozgodovinskega vodnika po dveh avstrijskih zveznih deželah avtorja Jožeta Tilla z naslovom Po Koroški in Štajerski ter vodnika po štajerski prestolnici in zemljevida Slovenski Gradec Simona Ošlaka. 8. aprila bo v Slovenskem centru Pen koroško literarno dopoldne, 11. aprila pa v Slovenski matici predstavitev treh glasbenih in narodopisnih knjig celovške KKZ: kuharske knjige Bakreni lonec (recepti in šege skozi leto iz Ziljske doline), notne zbirke Ano štimo sem jes slišou (priredbe Lajka Milisavljeviča, uredil Egi Gašperšič), notne zbirke Mi muzikanti smo - Slovenske ljudske pesmi za klavir (Egi Gašperšič).

V Lutkovnem gledališč Ljubljana bodo 13. aprila lutkovne predstave več lutkovnih skupin avstrijske Koroške ter razstava ob 50-letnici lutkarstva na avstrijskem Koroškem.