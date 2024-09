Horvath z zahtevo za revizijo nad sodbo upravnega sodišča o nezdružljivosti funkcij

Ljubljana, 19. septembra - Poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath bo na vrhovno sodišče vložil zahtevo za revizijo sodbe upravnega sodišča, ki je presodilo, da je opravljal nezdružljivi funkciji, saj se s to razlago ne strinja. V DZ je sicer prispela še ena zahteva za prenehanje njegovega mandata, a v DZ ugotavljajo, da za odločanje v tem primeru niso pristojni.

Upravno sodišče je namreč zavrnilo Horvathovo tožbo zoper opozorilo, s katerim je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) leta 2019 ugotovila nezdružljivost poslanske funkcije z dejavnostjo zastopanja v Pomurski madžarski samoupravni narodni skupnosti. V sodbi se je po navedbah KPK tudi vsebinsko opredelilo, da funkciji nista združljivi in da v primeru Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti ne gre za izjemo, za katero zakonske določbe glede nezdružljivosti funkcij ne bi veljale.

V postopku je tako upravno sodišče odločilo, da je KPK ravnala pravilno, ko je zoper poslanca vodila postopek zaradi suma nezdružljivosti funkcij. V sodbi je zapisalo, da poslanci niso izvzeti iz sistemske ureditve v zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, katere namen je ustvariti enoten in celovit pravni okvir na področju integritete in preprečevanja korupcije.

Sodba upravnega sodišča je pravnomočna, zoper njo je mogoče vložiti izredno pravno sredstvo, zahtevo za revizijo, kar bo Horvath, kot je napovedal za STA, tudi storil. "Še vedno vztrajam na tem, da je to krčenje ustavnih pravic narodnih skupnosti in bom izrabil vsa pravna sredstva, da to tudi dokažem," je dejal. Kot poslanec madžarske narodne skupnosti se mora zavzemati, da se bodo njihove pravice, zapisane v ustavi, ohranile na najvišji ravni, je še dodal.

"Mislim, da je absurd omejevati, da poslanec narodne skupnosti ne bi smel sodelovati v različnih narodnostnih strukturah," je še zatrdil Horvath, ki sicer funkcije v Pomurski madžarski samoupravni narodni skupnosti ne opravlja več, saj mu je potekel mandat.

Poleg tega je po poročanju Dela v DZ prispela tudi zahteva za ugotovitev prenehanja Horvathovega poslanskega mandata, ki jo je vložil pripadnik madžarske narodne skupnosti Attila Kovacs. Po njegovem mnenju Horvath opravlja nezdružljivi funkciji, ker je ob poslanski funkciji tudi član programskega odbora Radiotelevizije Slovenija za madžarski narodnostni program, kar naj bi bilo v nasprotju z zakonom o RTVS.

A po Horvathovih besedah zakon poslancem prepoveduje le članstvo v svetu RTVS, ne pa tudi v programskem odboru za narodnostni program. To je v mnenju o njegovem imenovanju zapisalo tudi ministrstvo za kulturo, je poudaril.

Mandatno-volilna komisija DZ pa je Attili Kovacsu odgovorila, da mora biti za kakršno koli ukrepanje državnega zbora v primeru nezdružljivosti ta najprej ugotovljena s strani pristojnega organa. V tem primeru je to KPK, ki bdi nad izvajanjem zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. DZ tako nima pravne podlage za vodenje postopka ugotavljanja nezdružljivosti, je Kovacsu odgovorila predsednica komisije Janja Sluga. Iz odgovora, ki ga je pridobila STA, sicer izhaja, da je Kovacs na KPK že naslovil prijavo.