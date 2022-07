Sodišče ugodilo tožbi Horvatha glede nezdružljivosti funkcij

Ljubljana, 12. julija - Poslanec DZ in član sveta Madžarske samoupravne narodnostne skupnosti Občine Lendava Ferenc Horvath je danes sporočil, da je upravno sodišče ugodilo njegovi tožbi ter odpravilo ugotovitve KPK o njegovi nezdružljivosti funkcij. Kot je še dejal na novinarski konferenci v Lendavi, pričakuje javna opravičila in da predsednik KPK razmisli o odstopu.

Upravno sodišče je ugotovilo, da ni sporno, da Horvath opravlja funkcijo poslanca DZ in funkcijo člana sveta Madžarske samoupravne narodnostne skupnosti. Pritožba zoper sodbo ni dovoljena.

Horvath je sodbo na današnji novinarski konferenci v Lendavi opredelil kot precedenčno za druge podobne postopke ter izrazil upanje, da bo vplivala tudi na sodbe glede nezdružljivosti njegovih funkcij poslanca in zastopnika Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti.

Kot je še pojasnil, je upravno sodišče 3. junija v upravnem sporu, ki ga je sprožil zoper Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK), tudi razsodilo, da se ugotovitve KPK glede nezdružljivosti funkcij odpravijo. Tožena stranka mora tožeči stranki v 15 dneh od vročitve te sodbe povrniti tudi stroške upravnega spora.

Kot piše v sodbi, Horvath interese madžarske narodne skupnosti zastopa kot poslanec DZ in kot član Sveta Madžarske samoupravne narodnostne skupnosti Občine Lendava. Narodni skupnosti sta po ustavi neposredno zastopani v predstavniških organih lokalne samouprave in v DZ. Tako po mnenju sodišča ne gre za nezdružljivost funkcij in ne za nasprotja interesov.

Poleg tega KPK v svojih ugotovitvah ni pojasnila, kakšna nasprotja interesov obstajajo v konkretnem primeru. Pri dejanskem nasprotju interesov gre namreč za neposreden vpliv zasebnega interesa na izvrševanje javne funkcije, kar lahko pripelje k dajanju neupravičene koristi s posameznikom povezani osebi ob neenakopravnem obravnavanju drugih, česar pa KPK ni ugotavljala in ne ugotovila, navaja sodba.

Sodišče je še meni, da KPK pri ugotavljanju nezdružljivosti funkcij ni interpretirala določil zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ustavno skladno. Pri razlagi zakona namreč ni mogoče izhajati iz predpostavke, da je zakonodajalec pri sprejemu določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije imel namen predstavnika narodne skupnosti postaviti v položaj, ki je manj ugoden od tistega, ki ga priznava ustava.

"Sodišče očita KPK marsikatero zadevo, tudi kršenje ustavnih pravic, tudi da določeni upravni postopki niso bili pravilno izpeljani. V obdobju, ko je trajal ta postopek, je bilo name naslovljenih veliko kritik, žaljivk, bil sem velikokrat obdolžen nekega koruptivnega dejanja in podobno," je danes opozoril Horvath.

Kot je dodal, bi pričakoval, "da se bodo ljudje, ki so to opravljali, javno opravičili, glede na razsodbo oziroma vse, kar je v njej zapisano, pa bi pričakoval, da predsednik KPK razmisli o svojem nadaljnjem delu in odstopu".

Njegov odvetnik Branimir Šijanec je izpostavil, da je sodba pomembna, ker opozarja na določene postopkovne napake KPK v postopku ugotavljanja nezdružljivosti funkcij Horvatha, še pomembnejša pa zato, ker se je tudi vsebinsko opredelila glede nezdružljivosti funkcij glede razlage 27. člena zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in podala ustavno skladno razlago tega člena v zvezi s pravicami madžarske narodne skupnosti.