Pregled - šport, 18. 9. (sreda)

CELJE - Na zaostali tekmi 2. kroga Prve lige Telemach so nogometaši Celja v štajerskem derbiju premagali Maribor z 2:1 (1:0). Mariborčani za Olimpijo po porazu še vedno zaostajajo za tri točke. Po 15 točk imata tudi Bravo in Mura, državni prvaki Celjani na petem mestu pa za omenjeno trojico zdaj zaostajajo za točko.

LJUBLJANA - V prvem krogu lige prvakov ponovitev finala iz leta 2023 ni prinesla zmagovalca. Manchester City in Inter iz Milana sta igrala 0:0, Z enakim izidom se je končala tekma Bologna - Šahtar Donjeck. Slovan iz Bratislave je v Glasgowu s Celticem klonil z 1:5. Za goste je igral Kenan Bajrić, ki je bil edini slovenski nogometaš v tem večeru elitnega nogometnega tekmovanja. Ostali sredini izidi: Sparta Praga - Salzburg 3:1, PSG - Girona 1:0 (0:0) in Brugge - Borussia Dortmund 0:3.

LUXEMBOURG - Nizozemec Mathieu van der Poel je zmagal v prvi etapi kolesarske dirke po Luksemburgu ter dosegel 50. zmago v karieri. S tem je potrdil dobri formo pred obrambo naslova svetovnega prvaka na prvenstvu, ki bo od 21. do 29. septembra potekalo v Zürichu.

PALERMO - Nekdanji italijanski nogometni reprezentant Salvatore "Toto" Schillaci - eden od junakov svetovnega prvenstva 1990 - je umrl v starosti 59 let. Nekdanji napadalec Messine, Interja in Juventusa je umrl v bolnišnici v Palermu zaradi raka, s katerim se je boril zadnjih nekaj let, je sporočila njegova družina.

RIM - Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner je prvi znani prostovoljec, ki bo pomagal pri izvedbi zimskih olimpijskih iger 2026, ki jih februarja 2026 gostita Milano in Cortina d'Ampezzo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Italijani bodo za igre, ki bodo na sporedu čez slabega pol leta, potrebovali okrog 20.000 prostovoljcev. Sinner, trenutno vodilni igralec na teniški lestvici ATP, pa je prvi, ki je podpisal pogodbo o sodelovanju.

ŽALEC - Organizatorji letošnje 30. kolesarske dirke po Sloveniji so danes podelili nagrade, najboljša gostiteljica je bila občina Žalec. Priznanje za najbolj prizadevno lokalno skupnost, ki jo je prejel Dobrovnik, nagrada za inovativnost pa je šla v Ljubljano.

BUDIMPEŠTA - Slovenci so v odprti konkurenci šahovske olimpijade, ki poteka v Budimpešti na Madžarskem, v sedmem krogu premagali Kanado s 3:1 ter skočili na 20. mesto z desetimi točkami. Slovenke so ugnale Bosno in Hercegovino z 2,5:1,5 in so z desetimi točkami napredovale na 23. mesto.