Pregled - svet, 18. 9. (sreda)

BEJRUT/TEL AVIV/NEW YORK - V Libanonu so dan po množični eksploziji pozivnikov odjeknile nove eksplozije. Tokrat so bili tarča ročni radijski oddajniki, pri čemer je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 14 ljudi, več kot 450 je ranjenih, so sporočile libanonske oblasti. Opozorile so tudi na grožnjo širjenja vojne v regiji, na kar se v Libanonu že pripravljajo. Izrael je sporočil, da se težišče vojne seli na sever. V luči dogajanja v Libanonu se bo v petek sestal Varnostni svet ZN.

BEJRUT/BRUSELJ/NEW YORK - Več držav je po torkovih eksplozijah pozivnikov v Libanonu, v katerih je bilo ubitih 12 ljudi, še okoli 2800 pa ranjenih, pozvalo k deeskalaciji napetosti v regiji. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je razmere označil za zaskrbljujoče in posvaril pred zaostrovanjem, kar bi lahko imelo hude posledice za regijo in širše. Podoben poziv k deeskalaciji je izrazil tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres.

TAIPEI/BUDIMPEŠTA - Potem ko so ameriški mediji poročali, da je Izrael vstavil eksploziv v pošiljko pozivnikov za libanonsko gibanje Hezbolah, ki naj bi jih izdelalo tajvansko podjetje, je slednje zavrnilo očitke o izdelavi pozivnikov, ki so v torek eksplodirali v Libanonu. Tajvansko tožilstvo je uvedlo preiskavo. Vpletenost je zanikal tudi madžarski poslovni partner tajvanskega podjetja, vlada v Budimpešti pa je zatrdila, da te naprave nikoli niso bile na Madžarskem.

KAIRO - Državni sekretar ZDA Antony Blinken je ob obisku v Kairu poudaril, da je dogovor o prekinitvi ognja med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas najboljši način za zagotovitev stabilnosti na Bližnjem vzhodu. Egiptovski predsednik Abdel Fatah Sisi je pozval k dobavi pomoči v Gazo in prenehanju izraelskih kršitev na zasedenem Zahodnem bregu. Blinken je zanikal, da bi bile ZDA predhodno obveščene ali vpletene v torkove eksplozije pozivnikov gibanja Hezbolah v Libanonu.

NEW YORK - Generalna skupščina ZN je potrdila predlog nezavezujoče resolucije, ki v skladu z mnenjem Meddržavnega sodišča v Haagu zahteva konec izraelske okupacije palestinskih ozemelj. Za resolucijo je glasovalo 124 od 193 članic ZN, vzdržalo se jih je 43, proti pa jih je bilo 14. Nezavezujoča resolucija, ki sicer predstavlja zgolj smernice, od Izraela zahteva umik z zasedenih ozemelj v 12 mesecih, izpolnitev vseh mednarodnih obveznosti in zaustavitev nezakonitih gradenj.

GAZA - Med operacijami v mestu Rafa na jugu Gaze so bili v torek ubiti štirje pripadniki izraelskih sil, najmanj pet pa jih je bilo ranjenih, je sporočila izraelska vojska. Skupno število ubitih izraelskih vojakov med vojno v Gazi je s tem naraslo na 348. V izraelskih napadih v Gazi je bilo medtem ubitih najmanj deset Palestincev, še več deset je ranjenih. Od začetka vojne 7. oktobra lani je bilo v Gazi ubitih najmanj 41.250 ljudi, ranjenih je več kot 95.300.

BRUSELJ/PRAGA/VROCLAV - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se bo v četrtek v Vroclavu na Poljskem sestala z voditelji Avstrije, Češke, Slovaške in Poljske, so sporočili v Bruslju. Dele Avstrije, Češke, Madžarske, Poljske, Romunije in Slovaške so namreč v zadnjih dneh prizadele hude poplave. Na Češkem so danes potrdili še eno smrtno žrtev, v ujmi je tako življenje skupno izgubilo najmanj 23 ljudi.

STRASBOURG - Evropski poslanci so v razpravi o ujmah v Srednji in Vzhodni Evropi pozivali k solidarnosti z državami, ki so jih prizadele poplave, zlasti k hitri mobilizaciji sredstev iz solidarnostnega sklada EU. Po besedah evropskega komisarja za krizno upravljanje Janeza Lenarčiča so poplave v zadnjih dneh prizadele skoraj dva milijona ljudi v Evropi. Lenarčič je ob tem opozoril, da ta tragedija ni anomalija, temveč je to postala norma za našo prihodnost.

KIJEV - Ruska protiofenziva s ciljem ponovnega zavzetja ozemlja, ki so ga pred tem zasedle ukrajinske sile v ruski obmejni regiji Kursk, je bila zaustavljena, je povedal tiskovni predstavnik ukrajinske regionalne vojaške uprave. Dodal je, da na omenjenem območju ostaja več tisoč ruskih civilistov. Moskva doslej ni sporočila, koliko ruskih civilistov je ostalo na območjih pod nadzorom ukrajinskih sil, navedla je le, da jih je okoli 130.000 zbežalo.

STRASBOURG - Evropski poslanci so bili večinoma kritični do madžarskega programa za poenostavljeno pridobivanje dovoljenj za delo in prebivanje, ki od julija vključuje državljane Rusije in Belorusije. Evropska komisarka za zdravje Stela Kiriakides je v imenu komisije poudarila, da Rusija predstavlja grožnjo EU. Več poslancev se je strinjalo z njeno oceno. Drugi, v glavnem madžarski evroposlanci, so v razpravi v Strasbourgu branili politiko Budimpešte.

BUDIMPEŠTA/BRUSELJ - Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je bil kritičen do predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, ki je v novi sestavi komisije madžarskega komisarja Oliverja Varhelyija premestila z resorja za širitev EU na resor za zdravstvo in dobrobit živali. Komisija pa je napovedala, da bo Madžarski od evropskih sredstev odštela 200 milijonov evrov neplačane kazni zaradi kršenja azilne zakonodaje, ki ji jo je junija naložilo Sodišče EU.

RIM - Potem ko se je Srednja Evropa v zadnjem tednu soočila z obilnimi padavinami in poplavami, so huda neurja dosegla tudi Italijo. Močno deževje je ponoči med drugim zajelo Apulijo, Kampanijo in Emilijo-Romanjo. V pokrajini Foggia v Apuliji so reševalci našli truplo 59-letnega gasilca, čigar vozilo je odnesla narasla voda. V več pokrajinah po državi so napovedali zaprtja šol in evakuacije, v veljavi so številna opozorila pred nalivi, močnimi vetrovi in poplavami.

PORTO - Na Portugalskem so zaradi gozdnih požarov, ki že več dni divjajo v osrednjem in severnem delu države, odredili nove evakuacije. Razmere so posebej zahtevne v mestu Arouca v okrožju Aveiro. Z več kot 40 aktivnimi požari po državi se bori skoraj 4000 gasilcev. V požarih, ki so Portugalsko zajeli konec minulega tedna, je doslej življenje izgubilo sedem ljudi, med njimi štirje gasilci.

PARIZ - Stanje francoskih javnih financ je zelo resno, je priznal novi premier Michel Barnier. Javnofinančni primanjkljaj Francije naj bi letos znašal 5,6 odstotka BDP, prihodnje leto pa presegel šest odstotkov. Meja EU je postavljena pri treh odstotkih BDP. Francoska centralna banka je opozorila, da znižanje primanjkljaja pod zahtevano mejo EU do leta 2027 ni realistično. Francija je zaradi kršitev javnofinančnih pravil EU že v postopku pred Evropsko komisijo.

AMSTERDAM/BRUSELJ - Nizozemska je Evropsko komisijo obvestila, da želi izvzetje iz skupne evropske azilne in migracijske politike. Vlada v Haagu, ki si je za cilj zadala drastično zmanjšanje prihoda migrantov v državo, je svojo namero objavila le nekaj dni po tistem, ko je naznanila najstrožjo politiko priseljevanja doslej. V Bruslju so potrdili prejem pisma o nameri Nizozemske, pri tem pa opozorili, da je izvzetje iz pravil mogoče le ob spremembi pogodb EU.

SYDNEY/HAAG - Organi pregona v več državah so v zadnjih dneh pridržali več deset ljudi v sklopu preiskave plačljive šifrirane aplikacije Ghost, s katero so komunicirale kriminalne združbe po vsem svetu. V preiskavi je sodelovalo devet držav in evropski policijski urad Europol. Pridržali so tudi razvijalca aplikacije iz Avstralije. Prek aplikacije Ghost so potekale komunikacije o nedovoljeni trgovini z drogami, pranju denarja, umorih in nasilju.

SPLIT/BEOGRAD - Srbskega igralca Sergeja Trifunovića so na sodišču v Splitu obsodili na pogojno kazen dva meseca zapora zaradi kršenja javnega reda in miru. Hrvaška policija je Trifunovića pridržala v noči s ponedeljka na torek, potem ko so mu lani septembra lani za leto dni prepovedali vstop na območje EU, ko so ga v Splitu v dveh dneh večkrat obravnavali zaradi različnih prekrškov. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je pozval, naj igralca izpustijo.