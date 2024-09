Generalna skupščina ZN z resolucijo zahteva konec izraelske okupacije palestinskih ozemelj

Razprava o predlogu resolucije se je začela v torek, ko je svoj prvi nastop v Generalni skupščini opravil vršilec dolžnosti slovenskega veleposlanika pri ZN Samuel Žbogar, ki je skupaj z veliko večino od okrog 100 nastopajočih napovedal glas za resolucijo.

Izraelski veleposlanik pri ZN Danny Danon je v torek predlog resolucije označil za diplomatski terorizem in opozoril, da so v ZN doslej sprejeli že več kot 150 podobnih resolucij proti Izraelu. Veleposlanica ZDA Linda Thomas-Greenfield pa je resolucijo označila za enostranski ukrep, ki enako kot širitev izraelskih naselbin na Zahodnem bregu spodkopava rešitev dveh držav.

Palestinski veleposlanik Rijad Mansur je medtem dejal, da mu je v veliko čast, da lahko prvič doslej nagovori Generalno skupščino z govorniškega odra, odkar je Palestina v ZN postala država s statusom opazovalke. "Palestina je pomemben del svetovne zgodovine, palestinsko ljudstvo pa je sestavni del človeštva. Naša država in naše ljudstvo ne bosta izginila," je dejal.

Predsednik Generalne skupščine Philemon Yang je dejal, da sta Generalna skupščina in Varnostni svet ZN dolžna končati nezakonito prisotnost Izraela na zasedenih palestinskih ozemljih. "Zagotoviti je treba vladavino prava in pravičnost," je dodal. V podobnem slogu so minili nastopi preostalih govornikov.

"Meddržavno sodišče je izjavilo: okupacija je nezakonita in se mora končati. Zato pozdravljamo resolucijo, ki jo je predložila država Palestina in kaže na njeno zavezanost spoštovanju mednarodnega prava. Glavni cilj resolucije je jasen in se osredotoča na konec okupacije. Menimo, da resolucija določa tudi prve korake k mehanizmom, ki bodo prispevali k političnemu procesu do uresničitve rešitve z dvema državama," je povedal Žbogar.

Nezavezujoča resolucija, ki sicer predstavlja zgolj smernice za države, zahteva, da se Izrael v 12 mesecih umakne z zasedenih ozemelj, izpolni vse mednarodne obveznosti in preneha z nezakonitimi gradnjami. Določa tudi, da se v času zasedanja sedanje 79. Generalne skupščine skliče mednarodna konferenca za izvajanje resolucij ZN glede Palestine in med drugim poziva generalnega sekretarja ZN, naj v treh mesecih poroča Generalni skupščini o izvajanju določil resolucije.

Poleg Izraela in ZDA so proti resoluciji med drugim glasovale tudi Madžarska, Češka in Argentina, večina članic EU pa jo je podprla. Predlog nezavezujoče resolucije je kot opazovalka ZN s posebnim statusom prvič v zgodovini vložila Palestina.