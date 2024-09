Prvo zasedanje VS ZN pod slovenskim predsedstvom v znamenju novih pozivov za mir v Gazi

New York, 5. septembra - Prvo septembrsko zasedanje Varnostnega sveta ZN pod slovenskim predsedstvom je bilo v sredo posvečeno razmeram v Gazi, govorniki na čelu s predsedujočim Samuelom Žbogarjem pa so ponavljali pozive za izpustitev talcev in prekinitev ognja. Tudi to zasedanje se je končalo brez sklepov.