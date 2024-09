V Izoli uradno začeli teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij

Izola, 18. septembra - V Izoli so danes uradno odprli 9. Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij, ki stremi k ozaveščanju o morju in obali ter o potrebi po uravnoteženju njunega gospodarskega potenciala in okoljske trajnosti. V okviru dogodka se bo do petka v Izoli zvrstilo več kot 300 udeležencev iz 20 evropskih držav.