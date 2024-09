Teden sredozemske obale letos s poudarkom na krepitvi sodelovanja

Izola, 16. septembra - V ospredju letošnjega Tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij, ki se danes začenja v Izoli, bo krepitev sodelovanja med makroregionalnimi strategijami ter skupno reševanje izzivov. Za Slovenijo je letošnji teden posebej pomemben, saj predseduje strategiji EU za alpsko regijo, so zapisali na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve.