Pregled - šport, 17. 9. (torek)

LAŠKO - S tekmo za superpokal se je v Sloveniji začela nova košarkarska sezona. Prvo lovoriko je osvojila Cedevita Olimpija, ki je bila v Laškem boljša od Krke s 103:73 (27:22, 55:33, 82:48). Za Ljubljančane je to trinajsti superpokalni naslov in peti v nizu, hkrati pa je to njihova enajsta zaporedna lovorika na domačih parketih. Zadnje tekmovanje v Sloveniji, ki ga niso osvojili, je bil pokal Spar leta 2021.

LJUBLJANA - Potem ko se je nemška kolesarska ekipa Red Bull-BORA-hansgrohe za prihodnjo sezono okrepila s številnimi mladimi talenti, zdaj v ekipo prihajajo izkušnje. Od prihodnje sezone bo Jan Tratnik del ekipe, v kateri je kapetan štirikratni skupni zmagovalec dirke po Španiji Primož Roglič, so danes potrdili v izjavi na spletni strani.

CELOVEC - V Celovcu so nocoj ob 75. obletnici delovanja Slovenske športne zveze na avstrijskem Koroškem pripravili slovesnost, ki se jo je udeležil tudi podpredsednik slovenske vlade Mazej Arčon. Ob tej priložnosti so predstavili tudi zbornik s predstavitvijo mejnikov dela zveze, najpomembnejših posameznikov, klubov in tekmovanj od ustanovitve leta 1949. Slovenska športna zveza, ki ima sedež v Celovcu, je krovna organizacija, ki združuje slovenska in dvojezična športna društva v Avstriji.

LJUBLJANA - Začela se je prenovljena nogometna liga prvakov. Real Madrid, branilec naslova v najbolj imenitnem evropskem klubskem tekmovanju, je v uvodnem krogu ugnal Stuttgart s 3:1. Bayern se je poigral z Dinamom in slavil kar z 9:2. Juventus je bil boljši od PSV s 3:1, Aston Villa od Young Boys s 3:0, Liverpool je ugnal Milan s 3:1, Sporting Lizbona pa Lille z 2:0.