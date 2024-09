Pregled - svet, 17. 9. (torek)

STRASBOURG - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v Evropskem parlamentu predstavila svojo prihodnjo komisarsko ekipo, v kateri bo šest izvršnih podpredsednikov, od tega štiri ženske. Španka Teresa Ribera bo pristojna za čisti, pravični in konkurenčni prehod, Finka Henna Virkkunen za tehnološko suverenost, Romunka Roxana Minzatu za področje veščin, ena od podpredsednic bo tudi visoka zunanjepolitična predstavnica unije Kaja Kallas iz Estonije. Podpredsednika bosta še Francoz Stephane Sejourne, in sicer za industrijsko strategijo, ter Italijan Raffaele Fitto za področje kohezije in reform. V političnih skupinah liberalcev (Renew) in Zelenih so bili kritični do imenovanja Fitta, ki prihaja iz skrajno desne stranke Bratje Italije.

VROCLAV/DUNAJ/PRAGA - V poplavah, s katerimi se te dni po obilnem deževju spoprijema več držav v srednji in jugovzhodni Evropi, je po zadnjih podatkih življenje izgubilo 21 ljudi - pet v Avstriji, sedem v Romuniji, šest na Poljskem in trije na Češkem. Medtem ko se ponekod razmere nekoliko umirjajo, na Poljskem ostajajo zaostrene in država je na pomoč prizadetim območjem poslala 5500 vojakov. V Avstriji ob umikanju vode odkrivajo razsežnost opustošenja, na Češkem je več kot 60.000 domov še vedno brez elektrike. Budimpešta in Bratislava se pripravljata na morebitno poplavljanje Donave v naslednjih dneh.

BEJRUT - V več krajih v Libanonu je bilo v skoraj sočasnih eksplozijah pozivnikov ubitih osem ljudi, še 2750 je bilo ranjenih, je sporočil libanonski minister za zdravje Firas Abiad. Med ranjenimi je tudi iranski veleposlanik v Bejrutu Mojtaba Amani, vendar so njegove poškodbe zgolj površinske. Vzrok eksplozij še ni znan, Libanon in Hezbolah pa odgovornost zanje pripisuje Izraelu.

TEL AVIV - Izraelski varnostni kabinet je razširil vojne cilje v Gazi in mednje vključil tudi vrnitev izraelskih skupnosti na sever države ob meji z Libanonom. Da bo vrnitev skupnosti varna, pa je potrebno vojaško ukrepanje, je že pred tem ocenil obrambni minister Joav Galant.

KIJEV - V regiji Sumi na severovzhodu Ukrajine poročajo o obsežnih izpadih elektrike po ruskih nočnih napadih z brezpilotniki. Več kot 280.000 gospodinjstev je bilo brez elektrike. Ukrajinske sile so nad regijo sestrelile 16 ruskih dronov. O napadih ukrajinskih sil so poročali iz ruskih regij Kursk in Brjansk.

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin je v ponedeljek podpisal odlok, s katerim se bo ruska vojska povečala za 180.000 vojakov. Novo število aktivnih vojakov bo tako 1,5 milijona. S tem bo Rusija po številu aktivnih vojakov imela drugo najštevilčnejšo vojsko na svetu, tik za Kitajsko. V Kremlju odločitev utemeljujejo z grožnjami na ruskih mejah.

STRASBOURG - Nekdanji italijanski premier Mario Draghi je v predstavitvi poročila o prihodnosti konkurenčnosti EU v Evropskem parlamentu posvaril, da je Evropa v nevarnosti, da bo izgubila svobodo. Da bi ostala svobodna, bi morala biti bolj neodvisna, je dejal. V razpravi po predstavitvi poročila so poslanci iz vrst leve in desne sredine pozdravili Draghijevo analizo in priporočila, medtem ko so bili tisti iz skrajno levega in skrajno desnega pola kritični do rešitev, ki jih ponuja.

BERLIN - Vodja opozicijske Krščansko-demokratske unije Friedrich Merz bo kanclerski kandidat konservativcev na nemških parlamentarnih volitvah leta 2025. Za kanclerskega kandidata ga je podprl tudi bavarski ministrski predsednik Markus Söder, ki se je sicer kot vodja sestrske Krščansko-socialne unije sprva ponujal kot njegov možni izzivalec. Kandidaturo Merza naj bi predvidoma v ponedeljek potrdila vodstvena odbora CDU in CSU.

HAAG - Nizozemski kralj Viljem-Aleksander je v parlamentu predstavil program nove, najbolj desne nizozemske vlade doslej, ki jo vodi premier Dick Schoof. V načrtih najbolj izstopa strožja azilna politika. Vladna koalicija štirih strank, v kateri je najmočnejša skrajno desna Stranka za svobodo Geerta Wildersa, želi spričo velikega števila priseljencev razglasiti izredne razmere in ukiniti del trenutne azilne zakonodaje.

WASHINGTON - Tajna služba ZDA je v ponedeljek sporočila, da osumljenec za poskus napada na predsedniškega kandidata Donalda Trumpa ni izstrelil nobenega strela, in zagovarjala svoje ravnanje. Vodja tajne službe Ronald Rowe je opozoril na napeto ozračje pred volitvami. K temu je s kasneje izbrisano objavo na omrežju X prispeval tudi milijarder Elon Musk.

PORTO - V gozdnih požarih, ki od konca tedna divjajo na Portugalskem, je umrlo sedem ljudi, med njimi so štirje gasilci. Najbolj prizadeto je bilo obalno okrožje Aveiro na severu države, kjer so zagoreli trije veliki in številni manjši požari. Po navedbah oblasti so izbruhnili v nedeljo zvečer, vzrok še ni znan.

TBILISI - Gruzijski parlament je sprejel predlog zakonodaje o družinskih vrednotah in zaščiti mladoletnikov, ki omejuje pravice pripadnikov skupnosti LGBTQ. Opozicijski poslanci so glasovanje bojkotirali. Zakonodajo so sicer že pred časom obsodile skupine za pravice in EU.

NEW YORK - Zvezno tožilstvo v New Yorku je vložilo obtožnico zaradi hudodelskega združevanja in spolne trgovine proti rap in hip hop glasbeniku Seanu Diddyju Combsu, ki se že dlje časa sooča z obtožbami o spolnih nadlegovanjih in napadih. Combsa so aretirali včeraj zvečer po lokalnem času v hotelu na Manhattnu.