Intel za dve leti prestavil gradnjo tovarn v Nemčiji in na Poljskem

Berlin, 17. septembra - Ameriški proizvajalec računalniških čipov Intel je za dve leti prestavil gradnjo dveh velikih tovarn za proizvodnjo čipov v Nemčiji in na Poljskem. Kot razlog za odločitev so v podjetju navedli manjše povpraševanje po čipih od pričakovanega. Poteza je velik udarec za nemško in poljsko vlado, ki sta za gradnjo tovarn namenili izdatne subvencije.