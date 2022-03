Intel z do 80 milijard evrov vredno investicijo v Evropi

Berlin, 15. marca - Ameriški proizvajalec čipov Intel namerava v naslednjih desetih letih v Evropo za raziskave in proizvodnjo čipov vložiti do 80 milijard evrov. Projekt vključuje tudi izgradnjo 17 milijard evrov vredne tovarne v nemškem Magdeburgu, ki bo namenjena proizvodnji redkih in strateško pomembnih komponent, je sporočilo ameriško podjetje.