Pregled - šport, 16. 9. (ponedeljek)

PARMA - Udinese, katerega člani so trije slovenski nogometaši - Jaka Bijol, Sandi Lovrić in David Pejičić - je hit začetka italijanskega prvenstva. V četrtem krogu je po preobratu v Parmi slavil s 3:2 in skočil na vrh serie A. Jaka Bijol je igral celo tekmo, Sandi Lovrić je bil na igrišču do 69. minute, 17-letni David Pejičić, član mladinske vrste Udineseja, pa je prav v ponedeljek podaljšal pogodbo s klubom do 2027.

COLUMBUS - Slovenska golfistka Ana Belac je z drugim mestom na turnirju serije Epson v ZDA naredila velik korak k preboju na najelitnejšo svetovno turnejo za profesionalne igralke (LPGA). Dva turnirja pred koncem sezone je na skupnem osmem mestu, vstopnico pa bo prejelo petnajst najboljših golfistk.

BANGKOK - Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je uspešno začela nastope na turnirju WTA 250 na Tajskem z nagradnim skladom 240.000 evrov, kjer je prva nosilka Ukrajinka Dajana Jastremska. Zidanšek je v prvem krogu z 2:6, 6:3 in 6:1 premagala Rusinjo Tatjano Prozorovo.

GUADALAJARA - Poljakinja Magdalena Frech je zmagovalka teniškega turnirja WTA 500 v mehiški Guadalajari z nagradnim skladom 835.449 evrov. Peta nosilka je v finalu s 7:6 in 6:4 premagala 22-letno avstralsko kvalifikantko Olivio Gadecki in se pri 26 letih prvič v karieri veselila zmage na turnirju WTA.

BOLOGNA - Italija na poti do vnovične uvrstitve na zaključni turnir teniškega Davisovega pokala ni pokazala slabosti. Branilci naslova so v nedeljo ob zaključku skupine A v Bologni končali na vrhu pred Nizozemsko. Boj za naslov osmih najboljših reprezentanc bo potekal po sistemu izločanja med 19. in 24. novembrom v Malagi na trdi podlagi.

LJUBLJANA - Selektor slovenske ženske rokometne reprezentance Dragan Adžić je predstavil seznam igralk za bližnjo akcijo v tednu Evropske rokometne zveze med 23. in 28. septembrom ter evropsko prvenstvo med 28. novembrom in 15. decembrom v Avstriji in Švici ter na Madžarskem. Na njem manjkajo praktično vse nosilke slovenske igre. Po koncu olimpijskih iger v Parizu se je od reprezentance poslovila Barbara Lazović, slovenska izbrana vrsta v novem olimpijskem ciklu ne bo mogla računati tudi na Ano Gros, Tamaro Mavsar, Amro Pandžić in Aljo Varagić.

LOZANA - Predsedniku Mednarodnega olimpijskega komiteja Nemcu Thomasu Bachu se bo prihodnje leto iztekel drugi mandat. Znana je sedmerica kandidatov, ki ga želi naslediti na volilnem kongresu, ki bo od 18. do 21. marca prihodnje leto v Grčiji. Kandidirajo denimo predsednik Svetovne atletike Sebastian Coe, predsedniško mesto si želijo tudi prvi človek Mednarodne kolesarske zveze Francoz David Lappartient, predsednik Mednarodne smučarske zveze Šved Johan Eliasch in prvi mož Mednarodne gimnastične zveze Japonec Morinari Watanabe.

LONDON - V Mednarodnem centru za reševanje sporov v Londonu se je z zaslišanjem začela obravnava v primeru 115 obtožb, ki bremenijo angleškega nogometnega velikana Manchester Cityja zaradi domnevnih kršitev finančnih pravil. Zaslišanje, ki ni odprto za javnost, naj bi trajalo približno 10 tednov, torej do konca novembra. Odločitev bo znana najverjetneje na začetku leta 2025.