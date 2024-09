Pregled - svet, 16. 9. (ponedeljek)

DUNAJ/OSTRAVA/VROCLAV/BUDIMPEŠTA/BRATISLAVA/BUKAREŠTA - V večini srednje Evrope še naprej vladajo zaostrene poplavne razmere, narasle vode, poplave in plazovi so od četrtka v Romuniji, na Češkem, Poljskem in v Avstriji skupno terjale najmanj 17 smrtnih žrtev. Poljska je zaradi opustošenja na jugozahodu države razglasila stanje naravne katastrofe, premier Donald Tusk pa je za prizadeta območja in prebivalce napovedal pomoč v višini 234 milijonov evrov. Na Češkem so evakuirali več tisoč ljudi, med drugim v tretjem največjem mestu Ostrava, v Avstriji je najhuje v zvezni deželi Spodnja Avstrija in v okolici Dunaja. Poplave so prizadele tudi Slovaško in Madžarsko, ki je aktivirala evropski mehanizem za odzivanje na krize (IPCR). Prizadete države naj bi za pomoč zaprosile tudi EU.

MIAMI - Agenti FBI so v nedeljo na igrišču za golf na Floridi, kjer je se je nahajal republikanski predsedniški kandidat Donald Trump, streljali na oboroženega moškega, ki so ga po begu kasneje tudi prijeli. FBI incident obravnava kot poskus atentata, osumljenec je v priporu. Identificirali so ga kot 58-letnega Ryana Routha, ki je odločen podpornik Ukrajine in je Trumpa večkrat kritiziral zaradi odnosa do ruske agresije. Poskus atentata sta med drugimi obsodila ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in britanski premier Keir Starmer. V Kremlju medtem dogodek razumejo kot znak zaostrovanja kampanje v ZDA. Trump je odgovornost za incident pripisal retoriki predsednika ZDA Joeja Bidna in podpredsednice Kamale Harris, ki je tudi predsedniška kandidatka demokratov.

PARIZ/BRUSELJ - Evropski komisar za notranji trg Thierry Breton, ki ga je Francija predlagala za komisarja v prihodnji Evropski komisiji predsednice Ursule von der Leyen, je odstopil s položaja in od kandidature. Ob tem je zatrdil, da je von der Leyen pred dnevi pozvala Pariz, naj njegovo kandidaturo umakne. V Bruslju njegovih očitkov niso komentirali. Francoski predsednik Emmanuel Macron je za novega kandidata predlagal zunanjega ministra Stephana Sejourneja. Von der Leyen želi kljub menjavi Bretona in še nedokončanemu postopku imenovanja nove kandidatke iz Slovenije svojo ekipo v Evropskem parlamentu predstaviti v torek.

BUDIMPEŠTA - Madžarski premier Viktor Orban je zaradi obilnih padavin in poplav, ki so ob več državah Srednje Evrope prizadele tudi Madžarsko, preložil vse mednarodne obveznosti. Mednje spada tudi predstavitev programa madžarskega predsedovanja Svetu EU v Strasbourgu, ki je bila načrtovana za sredo. V madžarski prestolnici je od danes zaradi naraščanja reke Donave v veljavi najvišja stopnja poplavne ogroženosti.

TEL AVIV - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v pogovoru z ameriškim posebnim odposlancem Amosom Hochsteinom dejal, da so na meji z Libanonom potrebne "korenite spremembe", in da je treba zagotoviti varnost prebivalcem severnega dela Izraela, od koder je od 7. oktobra lani zbežalo več tisoč ljudi. Obrambni minister Joav Galant pa je v pogovorih s predstavniki ZDA ocenil, da se čas za preprečevanje širše vojne proti libanonskemu oboroženemu gibanju Hezbolah izteka.

GAZA/DOHA - V izraelskih zračnih napadih na Gazo je bilo ponoči in davi ubitih najmanj 18 ljudi. Deset jih je umrlo v napadu na begunsko taborišče Nuseirat, med njimi ženske in otroci, in osem v dveh ločenih napadih na mesti Gaza in Rafa. Vodja palestinskega islamističnega gibanja Hamas Jahja Sinvar je izjavil, da je Hamas pripravljen na dolgotrajno vojno izčrpavanja proti Izraelu. Ob tem je čestital jemenskim hutijevcem za nedeljsko izstrelitev rakete proti Izraelu.

NEW YORK - Višja koordinatorka ZN za humanitarno pomoč in obnovo Gaze Sigrid Kaag je na zasedanju Varnostnega sveta ZN poročala članicam o razmerah v Gazi, pri čemer je znova pozvala k prekinitvi ognja, osvoboditvi izraelskih talcev ter neoviranemu dostopu humanitarne pomoči civilistom v oblegani palestinski enklavi. Predstavniki članic Varnostnega sveta so med drugim poudarili pomen politične volje in zagotavljanja spoštovanja resolucij ZN.

MOSKVA/KIJEV - Ruska vojska je v obmejni regiji Kursk, kamor so v začetku avgusta vdrle ukrajinske sile, ponovno zavzela vasi Uspenovka in Borki, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Ukrajina je medtem Združene narode in Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC) pozvala, naj se pridružita humanitarnim prizadevanjem v delih Kurska pod nadzorom Kijeva. Moskva je povabilo obsodila in ocenila, da gre za provokacijo.

BERLIN - Nemčija je začela znova izvajati nadzor na vseh kopenskih mejah - ta je bil že doslej v veljavi na meji z Avstrijo, Poljsko, Češko in Švico, po nizu napadov in razpravi o priseljevanju pa ga je razširila še na Belgijo, Francijo, Dansko, Nizozemsko in Luksemburg. Te z ukrepom niso zadovoljne, znova je slišati opozorila o koncu schengna. Zlasti Avstrijo in Poljsko skrbi morebitno vračanje zavrnjenih prosilcev za azil.

RIM - Britanski premier Keir Starmer in italijanska premierka Giorgia Meloni sta se strinjala, da je treba iskati nove rešitve v boju proti nezakonitim migracijam. Starmer je izrazil zanimanje za italijansko strategijo upravljanja nezakonitih migracij v sodelovanju z Albanijo, medtem ko je Meloni ocenila, da bodo migrantske centre v Albaniji odprli čez nekaj tednov. Starmer je dejal še, da želi z Meloni sodelovati pri obvladovanju migracij.

TEHERAN - Zaprta iranska aktivistka za pravice žensk in Nobelova nagrajenka za mir Narges Mohamadi je ob današnji drugi obletnici množičnih protestov v Iranu, v ospredju katerih so bile ženske, mednarodno skupnost pozvala k ukrepanju proti zatiranju žensk po svetu. Iranski predsednik Masud Pezeškian je medtem na prvi novinarski konferenci, odkar je julija zasedel položaj, izjavil, da bo poskrbel, da moralna policija v Iranu ne bo več nadlegovala žensk. Ob tem je obtožil Izrael, da želi islamsko republiko zaplesti v regionalno vojno.

ŠANGHAJ - Kitajsko metropolo Šanghaj je dosegel tajfun Bebinca, ki velja za najhujšega v zadnjih 75 letih. V 25-milijonskem mestu so odpovedali več kot 600 letov, prav tako trajekte in nekatere vlake, do torka pa tudi vse kulturne in športne prireditve na prostem. Oblasti so prebivalcem priporočile, naj ostanejo v zaprtih prostorih. Ladjam so ukazali, naj ostanejo v pristanišču ali se vrnejo tja. O večji materialni škodi za zdaj niso poročali.

LIZBONA - Portugalska je v okviru mehanizma civilne zaščite EU članice povezave zaprosila za pomoč v boju proti gozdnim požarom, ki od konca tedna divjajo po državi. Kot je sporočil evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič, je na poti na Portugalsko šest letal iz Francije, Španije in Italije. V osrednjem in severnem delu Portugalske trenutno divja najmanj 20 gozdnih požarov, ki jih poskuša pogasiti okoli 2300 gasilcev.

CIUDAD DE MEXICO - Mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador je v nedeljo podpisal sporni zakon, s katerim je Mehika postala edina država na svetu, kjer bodo sodnike državljani izbirali neposredno na volitvah. Z ustavnimi spremembami želijo po besedah predsednika urediti sodstvo, ki po njegovem prepričanju služi interesom politične in gospodarske elite. Nasprotniki opozarjajo, da reforma spodkopava demokracijo.