Pregled - šport, 15. 9. (nedelja)

MONTREAL - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emiratres) je zmagovalec VN Montreala. Na 209 km dolgi dirki je pobegnil dobrih 23 km pred ciljem, na vzponu v predzadnjem krogu, in si hitro privozil odločilno prednost ter se drugič po letu 2022 veselil zmage na tej preizkušnji. Danes je bilo na koncu aktualno le vprašanje, kdo bo osvojil drugo in tretje mesto. Med zasledovalci je imel največ moči Španec Pello Bilbao (Bahrain Victorius), ki je zaostal 24 sekund. Sprint zasledovalne skupine za najnižjo stopničko na zmagovalnem odru, ki je zaostala 40 sekund, je dobil Francoz Julian Alaphilippe (Soudal-Quick-Step).

LJUBLJANA - Na današnjih tekmah nogometnega državnega prvenstva sta se Bravo in Domžale razšla 0:0, Celje je s 3:1 premagalo Nafto, Maribor pa Koper z 2:0. Na lestvici ima Olimpija tri točke prednosti pred Mariborom, ki je odigral tekmo manj, tri točke pa za Olimpijo zaostajata tudi Bravo in Mura.

LJUBLJANA - Švicarka Jil Teichmann je zmagovalka teniškega turnirja serije WTA 125 z nagradnim skladom 100.000 evrov v Ljubljani. V finalu je bila boljša od Španke Nurie Parrizas Diaz s 7:6 in 6:4.

ŠANGHAJ - Slovenski as v motokrosu Tim Gajser je na predzadnji preizkušnji letošnjega svetovnega prvenstva, dirki za veliko nagrado Kitajske, po ponesrečenem nastopu izgubil vodstvo v skupnem seštevku. Prva vožnja se mu je namreč povsem ponesrečila. Po številnih padcih je zasedel šele 17. mesto, njegov glavni konkurent Španec Jorge Prado pa je bil drugi in tako prevzel položaj vodilnega. Zmagal je Francoz Romain Febvre.

DRESDEN - Slovenski biatlonec Jakov Fak je zmagovalec ulične biatlonske tekme na rolkah v nemškem Dresdnu. V finišu izjemno napetega obračuna je ugnal prvega zvezdnika sveta Norvežana Johannesa Thingnesa Boeja in Nemca Justusa Strelowa, ki sta končala za njim.

MILANO - Zadnji dan tekmovanj svetovnega pokala v kajaku in kanuju na divjih vodah v Ivrei za Slovence ni bil tako uspešen kot dan prej, ko so v slalomu nizali vrhunske dosežke. V kajakaškem krosu niso bili najbolj razpoloženi, čast je reševal Jakob Šavli, ki je edini dospel do četrtfinala.

KOPER - V Kopru se je zaključil evropski pokal ilca v jadranju, ki je za razreda ilca 4, slavil je Mark Rodica, in olimpijski ilca 7, kjer je zmagal Luka Zabukovec, štel tudi za slovensko državno prvenstvo.

ZOLDER - Članska kolesarska dirka na evropskem prvenstvu v Belgiji je bila pričakovano v znamenju sprinterskih specialistov. Po 229 kilometrih na progi od Zolderja do Hasselta je sprintrski obračun na veselje domačih navijačev dobil Tim Merlier, za katerega je to druga kolajna na evropskih prvenstvih. Belgijec je že bil bronast pred dvema letoma. Slovenci v članski kategoriji niso nastopili.

BAKU - Avstralec Oscar Piastri (McLaren) je zmagovalec 17. dirke svetovnega prvenstva voznikov formule 1, velike nagrade Azebajdžana v Bakuju, kar je njegova druga zmaga v karieri. Drugo mesto na ulični dirki v azerbajdžanski prestolnici je zasedel Monačan Charles Leclerc (Ferrari), tretji pa je bil Britanec George Russell (Mercedes).

BUDIMPEŠTA - Slovenske šahistke so v petem krogu šahovske olimpijade v Budimpešti visoko premagale Paragvajke, bilo je 3,5:0,5. Slovenci so doživeli še drugi poraz, po tretjih nosilcih Kitajcih so jih z 2:5:1,5 tesno ugnali Filipinci. Moška vrsta je ostala pri šestih točkah in nazadovala na 37. mesto, Slovenke pa so napredovale na 31. mesto in imajo sedem točk. Vseh deset točk so doslej osvojili le Indijci, Kitajci, Vietnamci in gostitelji Madžari, med šahistkami pa Indija, Armenija in Mongolija.