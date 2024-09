Pregled - svet, 15. 9. (nedelja)

DUNAJ/PRAGA/VROCLAV/BRATISLAVA/BUDIMPEŠTA - Dele Poljske, Češke, Slovaške, Avstrije in Romunije so prizadele hude poplave. V Spodnji Avstriji in v Bratislavi so razglasili izredne razmere. V Romuniji je umrlo pet ljudi, po eno smrtno žrtev so potrdili na Poljskem in v Avstriji, na Češkem pogrešajo najmanj štiri ljudi. Blizu poljsko-češke meje so evakuirali več tisoč ljudi, v več državah so poplavljene številne ceste, oviran je javni promet. Tudi v Budimpešti so izdali opozorilo pred poplavami. Meteorologi pričakujejo, da se bodo padavine v Srednji Evropi nadaljevale še do ponedeljka ali torka, razmere se še ne bodo umirile. Oblasti državljane pozivajo, naj se izogibajo nenujnim potovanjem. EU je ponudila pomoč prizadetim državam.

TEL AVIV/BEJRUT - Iz Jemna je bila proti Izraelu izstreljena raketa, ki je v osrednjem delu države sprožila opozorilne sirene, a je zadela nenaseljeno območje in ni povzročila smrtnih žrtev ali škode, je sporočila izraelska vojska. Raketo so izstrelili jemenski hutijevski uporniki, ki so kasneje prevzeli odgovornost za napad. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da bodo za to plačali visoko ceno, palestinsko gibanje Hamas pa je napad hutijevcev pozdravilo. Obstreljevanje še naprej poteka tudi ob meji med Izraelom in Libanonom.

KIJEV - Ruska vojska je obstreljevala mesto Pokrovsk na vzhodu Ukrajine, pri čemer je umrla najmanj ena oseba, so sporočile tamkajšnje oblasti. Rusi naj bi se Pokrovsku, ki velja za eno ključnih oporišč ukrajinskih sil na tem območju v regiji Doneck, približali na manj kot deset kilometrov. O ruskem zdračnem napadu so poročali tudi iz Harkova na severovzhodu Ukrajine, kjer je bilo ranjenih najmanj 30 ljudi.

BERLIN - Nemški kancler Olaf Scholz je ponovno zagovarjal odločitev o načrtovani razširitvi začasnega nadzora na vseh nemških kopenskih mejah. Kot je poudaril v soboto, si v državi ne želijo nezakonitih migracij. Nemčija bo uvedla šestmesečni nadzor na mejah z Belgijo, Francijo, Dansko, Nizozemsko in Luksemburgom, in bo s tem mejne kontrole od ponedeljka s "ciljno usmerjenim nadzorom" izvajala na vseh svojih mejah.

PARIZ - Med poskusom prečkanja Rokavskega preliva je na poti iz Francije v Veliko Britanijo ponoči umrlo najmanj osem migrantov, so sporočile regionalne oblasti na severozahodu Francije. Letos so tovrstni poskusi prečkanja Rokavskega preliva s čolni terjali že najmanj 25 življenj, po podatkih britanskih oblasti pa je od začetka letošnjega leta po tej poti v Anglijo prispelo več kot 22.000 migrantov.

VARŠAVA/KIJEV - Poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski je ta konec tedna podprl zamisel o ukinitvi izplačil socialne pomoči za ukrajinske moške, ki so v primerni starosti in sposobni za boj. Novi ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha je dejal, da bi lahko podprl idejo poljskega kolega, vendar so za to potrebni "ustrezni pogoji". Ukrajinske oblasti si sicer prizadevajo, da bi popolnile zdesetkane vrste svoje vojske.

ISTANBUL - Visoki predstavnik Hamasa Osama Hamdan je v intervjuju za francosko tiskovno agencijo AFP ocenil, da ima palestinsko islamistično gibanje dovolj sredstev za nadaljevanje boja proti Izraelu kljub izgubam, ki jih je utrpelo v več kot enajstih mesecih vojne v Gazi. Menil je tudi, da ZDA ne izvajajo zadostnega pritiska na Izrael za dosego dogovora o prekinitvi ognja, temveč mu ponujajo možnost za izgovore.

RIM - Italijansko tožilstvo je v soboto zahtevalo šestletno zaporno kazen za podpredsednika vlade Mattea Salvinija, ker je leta 2019 kot notranji minister preprečil izkrcanje migrantov v Italiji. Premierka Giorgia Meloni je bila do tožilstva kritična, kar je naletelo na neodobravanje opozicije. Salvinija sta podprla tudi ameriški podjetnik Elon Musk in predstavnica francoske desnice Marine Le Pen.

ŠANGHAJ/HANOJ/NAYPYITAW - Medtem ko se v delih jugovzhodne Azije še vedno spopadajo s posledicami tajfuna Yagi, se jugu Kitajske približuje nov tajfun Bebinca, ki je na Filipinih že terjal prve žrtve. Na glavnem letališču v Šanghaju so ob pripravah na udar tajfuna odpovedali vse lete. V Vietnamu in Mjanmaru, kjer je pred dnevi pustošil Yagi, še vedno narašča število žrtev, skupaj naj bi umrlo skoraj 400 ljudi.

CARACAS - V Venezueli so v soboto pridržali tri državljane ZDA, dva Španca in Čeha, ki so osumljeni zarote za destabilizacijo države, so sporočile oblasti v Caracasu. Pri tem so zasegli tudi več sto kosov orožja. Aretirani naj bi sodelovali v zaroti s ciljem napada na predsednika Nicolasa Madura. V Washingtonu in Madridu so obtožbe o domnevni vpletenosti odločno zanikali.

LOS ANGELES - V gledališču Peacock bo drevi 76. podelitev televizijskih nagrad emmy. Tokrat Netflix prihaja s 107 nominacijami, televizija FX pa s 93, med drugim za najboljšo dramsko serijo Shogun, ki ima 25 nominacij. Obenem ima FX v ognju tudi komično serijo The Bear s kar 23 nominacijami.