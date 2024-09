Pregled - šport, 14. 9. (sobota)

Ljubljana, 14. septembra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v soboto, 14. septembra.

MURSKA SOBOTA - Nogometaši Mure so v 8. krogu Prve lige Telemach doma premagali Primorje s 4:0, Olimpija pa je bila v Domžalah boljša od Radomelj z 2:0.

IVREA - Kanuist Benjamin Savšek je na četrti tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v italijanski Ivrei dokazal, da mu nesrečni dogodek na olimpijskih igrah v Parizu ni vzel volje. Sedemintridesetletni Ljubljančan je v Italiji zabeležil šesto zmago v svetovnem pokalu. Kajakaša Eva Terčelj in Peter Kauzer pa sta bila tretja.

BRUSELJ - Slovenska atletinja Maja Mihalinec Zidar je drugi dan diamantne lige v Bruslju med povabljenimi tekačicami na 200 m zunaj diamantne serije zasedla šesto mesto s 23,37 sekunde in dosegla 13. izid. V njeni skupini je zmagala Sydney McLaughlin-Levrone iz ZDA, svetovna rekorderka na 400 m ovire je tekla 22,40 in imela skupno drugi čas.

LJUBLJANA - Rokometašice Krima Mercatorja so v drugem krogu skupinskega dela lige prvakinj v Ljubljani premagale danski Nyköbing s 35:25. Ljubljanska ekipa se bo čez teden dni v Romuniji pomerila z Glorio Bistrito.

ORMOŽ - Rokometaši Jeruzalema Ormoža so na prvi kvalifikacijski tekmi uvodnega kroga evropskega pokala premagali litovski Granitas-Karys z 32:26.

LJUBLJANA - Španka Nuria Parrizas Diaz in Švicarka Jil Teichmann sta finalistki teniškega turnirja WTA 125 v Ljubljani. Triintridesetletna Španka je bila v polfinalu boljša od Srbkinje Olge Danilović s 7:5, 6:4, šest let mlajša Švicarka pa je premagala Britanko Francesco Jones z 2:6, 6:4 in 6:1.

ZOLDER - Nizozemka Lorena Wiebes je na 162 kilometrov dolgi cestni dirki evropskega prvenstva v Belgiji upravičila naziv favoritinje in po lanskem drugem mestu še drugič v treh letih postala prvakinja. Slovenski kolesarki Eugenia Bujak in Urška Pintar sta zasedli 20. oziroma 37. mesto.

LJUBLJANA - Slovenski odbojkarji bodo na svetovnem prvenstvu prihodnje leto med 12. in 28. septembrom na Filipinih igrali v skupini E s Čilom, Bolgarijo in Nemčijo, je določil žreb.

ZAGREB - Slovenska judoistka Kaja Schuster se je na veliki nagradi v Zagrebu v kategoriji do 70 kg prebila v boj za bron. Dvajsetletna Slovenka, za katero so s tribun glasno navijali kolegi bežigrajskega kluba na čelu z olimpijsko prvakinjo Andrejo Leški, pa je nato izgubila odločilno borbo proti Japonki Shiho Tanaka in zasedla peto mesto.