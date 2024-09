Pregled - svet, 14. 9. (sobota)

PRAGA/VARŠAVA/DUNAJ/BUKAREŠTA - Zaradi obilnih pfadavin se v več državah, med drugim na Češkem, Poljskem in v Avstriji, soočajo s poplavami, vremenoslovci pa opozarjajo, da najhujše šele prihaja. Poplave so v Romuniji zahtevale najmanj štiri življenja. Na Češkem je brez elektrike ostalo več kot 60.000 gospodinjstev, zaradi narasle Vltave pa se na poplave pripravljajo tudi v Pragi. V več delih Poljske so zaradi naraslih rek, ki so ponekod že začele prestopati bregove, začeli z evakuacijo prebivalcev. Obilne padavine, ki jih ponekod spremljajo neurja in sneg, so zajele tudi večji del Avstrije. Močno deževje je najbolj prizadelo Spodnjo Avstrijo, kjer pričakujejo stoletne poplave.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden in britanski premier Keir Starmer po petkovem srečanju v Beli hiši nista napovedala zelene luči Ukrajini za uporabo zahodnega orožja za napade na cilje na ozemlju Rusije. Bela hiša je po sestanku sporočila, da sta voditelja ponovno potrdila neomajno podporo Ukrajin in izrazila globoko zaskrbljenost zaradi oskrbe Rusije z orožjem iz Irana in Severne Koreje. Poudarila sta trdno zavezo varnosti Izraela in nujnost dogovora o prekinitvi ognja v Gazi. Do srečanja je prišlo v času, ko si Kijev močno prizadeva za dovoljenje za uporabo orožja dolgega dosega in potem, ko je ruski predsednik Vladimir Putin v četrtek opozoril, da bi dovoljenje Ukrajini pomenilo, da je Nato sprožil vojno proti Rusiji.

KIJEV/MOSKVA - Rusija in Ukrajina sta izmenjali vsaka po 103 vojne ujetnike, so sporočile oblasti v Moskvi. Med njimi so tudi ruski vojaki, zajeti med ukrajinsko ofenzivo v ruski obmejni regiji Kursk. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva so v pogajanjih posredovali Združeni arabski emirati. Ukrajinske oblasti te izmenjave za zdaj niso uradno potrdile. Rusija je ponoči izvedla nov obsežen napad z droni na Ukrajino. Večino je Ukrajini po navedbah tamkajšnjih oblasti uspelo sestreliti. Moskva medtem trdi, da je zavzela novo vas na vzhodu Ukrajine.

GAZA - Izraelska vojska je nadaljevala napade na območju Gaze. V izraelskem zračnem napadu na mesto Gaza je bilo po navedbah palestinskih zdravstvenih virov ubitih najmanj 11 ljudi. Vsi so bili člani iste družine, med žrtvami pa so tudi štirje otroci in tri ženske. Izraelska vojska teh informacij še ni komentirala. Izraelske sile so izvedle napade tudi v drugih delih palestinske enklave, pri tem je bilo ubitih najmanj 10 ljudi. O žrtvah napadov med drugim poročajo iz mesta Han Junis na jugu države.

WASHINGTON - Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v petek naznanil nove sankcije proti ruskim državnim medijem in televizijo RT obtožil, da sodeluje z rusko vojsko in vodi kampanje za zbiranje sredstev za plačilo ostrostrelskih pušk, oklepnikov in druge opreme za ruske vojake v Ukrajini. ZDA so že pred dnevi uvedle sankcije proti RT zaradi širjenja propagande in dezinformacij, nove sankcije pa kažejo na veliko večjo vlogo medija pri izvajanju politike Kremlja. Blinken je dejal, da je RT ključni del ruskega vojnega stroja in prizadevanj za spodkopavanje demokratičnih nasprotnikov.

BEOGRAD - Srbski predsednik Aleksandar Vučić je izjavil, da je kot vrhovni poveljnik in predsednik države podpisal soglasje za uvedbo obveznega služenja vojaškega roka, ki bi trajal 75 dni. Srbija po njegovih besedah namreč potrebuje močno vojsko, da bi lahko odvrnila tiste, ki ji grozijo. Sklep o ukinitvi obveznega služenja vojaškega roka so v Srbiji sprejeli pred 13 leti. Odločitev o njegovi ponovni uvedbi mora sprejeti vlada. Vučić je poudaril, da Srbija ne želi nikogar napasti niti tega ne bo storila, da pa je njihova želja odvrniti vse tiste, ki jim vsak dan grozijo.

WASHINGTON - Ameriški State Department je odobril prodajo 32 vojaških letal F-35 Romuniji. Posel je vreden 7,2 milijarde dolarjev oz. 6,4 milijarde evrov, odobriti pa ga mora še ameriški kongres. Pogodba zajema nakup 32 letal F-35A in pripadajoče opreme, ki jih proizvaja ameriški letalski in obrambni velikan Lockheed Martin. Iz Pentagona so v petek sporočili, da bo predlagana prodaja podprla zunanjepolitične cilje in nacionalno varnost ZDA z izboljšanjem varnosti zaveznice Nata. Napoved o prodaji letal Romuniji prihaja v tednu, ko so ukrajinski piloti v posebnem centru v Romuniji začeli usposabljanje za ameriška vojaška letala F-16, ki jih je Washington odobril Kijevu za odvrnitev ruske invazije.

HAAG - Nizozemska vlada bo uvedla najstrožjo azilno politiko doslej, da bi zajezila nezakonite migracije, je v petek dejal nizozemski premier Dick Schoof. Napovedal je razglasitev izrednih razmer oziroma azilne krize, kar bi vladi omogočilo sprejetje ukrepov proti priseljevanju brez odobritve v parlamentu. Napovedal je, bo vlada Evropski komisiji prihodnji teden poslala prošnjo za izvzetje Nizozemske iz skupne evropske azilne in migracijske politike.

TEHERAN - Iran je izstrelil nov satelit, v orbito pa je bil poslan z nosilno raketo Ghaem-100, so sporočile oblasti v Teheranu in zatrdile da gre za raziskovalni satelit. Država je v zadnjih dveh letih v vesolje izstrelila približno deset satelitov. Vlade zahodnih držav so Iran že večkrat posvarile, naj preneha z izstreljevanjem satelitov, češ da bi lahko isto tehnologijo uporabili tudi za balistične rakete, tudi takšne z jedrskimi konicami.

NAYPYITAW - Mjanmar so po tajfunu Yagi prizadele hude poplave, zaradi katerih je moralo domove zapustiti več kot 230.000 ljudi, umrlo pa je najmanj 22 ljudi. Vladajoča hunta je zaprosila za tujo pomoč, da bi ublažila posledice naravne katastrofe. Med najbolj prizadetimi območji je prestolnica Naypyidaw. Naravna katastrofa še slabša razmere v državi, ki je po državnem udaru februarja 2021, v katerem je vojaška hunta odstavila nekdanjo voditeljico Aung San Suu Kyi, zapadla v humanitarno, varnostno in politično krizo.

PEKING - Peking je obtožil Berlin, da povečuje varnostna tveganja v Tajvanski ožini, potem ko sta dve ladji nemške mornarice v petek prečkali ožino. Ravnanje nemške strani povečuje varnostna tveganja in pošilja napačne signale, je opozoril tiskovni predstavnik kitajske vojske. Dodal je, da se bo kitajska vojska v regiji odločno uprla vsem grožnjam in provokacijam. Fregata Baden-Württemberg in spremljajoča oskrbovalna ladja sta na poti iz Seula v Južni Koreji v Manilo na Filipinih prečkali Tajvansko ožino, ki ločuje Tajvan od celinske Kitajske, izbira poti pa je povzročila nezadovoljstvo v Pekingu.

NEW YORK - Republikanski predsedniški kandidat Donald Trump je v petek vztrajal pri napadih na priseljence, pa tudi pri sporni neuradni svetovalki Lauri Loomer, ki je povzročila pravo vojno med njegovimi podporniki, poročajo ameriški mediji. Trump je v torek na soočenju z demokratsko predsedniško kandidatko Kamalo Harris ponovil teorijo zarote o priseljencih s Haitija, ki da jedo mačke, pse in hišne ljubljenčke prebivalcev mesta Springfield v Ohiu. To in podobne teorije zarote širi tudi 31-letna vplivnica s Floride, ki je kot spremljevalka med kampanjo nadomestila Trumpovo soprogo Melanio Trump.