Pregled - šport, 13. 9. (petek)

BRUSELJ - Slovenska atletinja Neja Filipič je prvi dan finala diamantne lige v Bruslju v troskoku zasedla nepričakovano četrto mesto s 14,04 m in bila najboljša slovenska predstavnica. Kristjan Čeh je v metu diska zasedel peto mesto s 65,40 m, Lia Apostolovski je bila šesta v skoku v višino z 1,88 m.

QUEBEC - Avstralski kolesar Michael Matthews (Jayco AlUla) je zmagovalec velike nagrade Quebeca. Na 201,6 km dolgi trasi po kanadskih cestah je bil v ciljnem sprintu boljši od Eritrejca Biniama Girmaya (Intermarche-Wanty). Od Slovencev je najvišje končal Tadej Pogačar, ki je ciljno črto prečkal na sedmem mestu.

LJUBLJANA - Znane so prve štiri teniške reprezentance, ki bodo nastopile na zaključnem turnirju najboljše osmerice Davisovega pokala novembra v Malagi. To so ZDA in Nemčija, ki imata po dveh krogih turnirja na Kitajskem polni izkupiček, ter Španija in Avstralija, ki v Valencii še nista izgubili.

LJUBLJANA - Turnir WTA Zavarovalnica Sava se je nadaljeval na teniških igriščih v ljubljanskem Tivoliju. Mesto v polfinalu so si izborile Švicarka Jil Teichmann, Španka Nuria Parrizas Diaz, Britanka Francesca Jones in Srbkinja Olga Danilović.

BUDIMPEŠTA - Slovenske šahistke so v tretjem krogu šahovske olimpijade v Budimpešti igrale neodločeno z Nemkami 2:2, šahisti so z 1:3 izgubili s Kitajsko. Obe ekipi sta v prejšnjih krogih zmagali in tokrat dobili močne tekmece, Nemke so osme nosilke turnirja in 20 mest pred Slovenkami, Kitajci pa so tretja ekipa tekmovanja, Slovenci pa 28.

TREBNJE - Rokometaši Slovenj Gradca so v 2. krogu lige NLB v gosteh premagali Trimo iz Trebnjega z 28:27 (15:16).

WISLA - Vsi trije slovenski smučarski skakalci Žiga Jelar, Maksim Bartolj in Domen Prevc bodo nastopili na sobotni tretji tekmi sezone poletne velike nagrade, ki se je s kvalifikacijami začela v poljski Wisli. Nastopilo je le 47 skakalcev.