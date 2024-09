Pregled - svet, 13. 9. (petek)

KIJEV - Ukrajinska ofenziva na rusko obmejno regijo Kursk je upočasnila napredovanje ruskih sil na vzhodu Ukrajine, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ob tem je napovedal, da bo predsedniku ZDA Joeju Bidnu še ta mesec predstavil načrt za zmago v vojni z Rusijo, in sporočil, da se je v domovino iz ruskega ujetništva vrnilo 49 Ukrajincev. Zelenski še naprej pritiska na Zahod, naj Kijevu odobri uporabo raket dolgega dosega za napade na ruskem ozemlju.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden v Washingtonu gosti britanskega premierja Keira Starmerja, ena glavnih tem njunih pogovorov pa naj bi bila odprava omejitev za Ukrajino pri uporabi orožja zahodnih zaveznic za napade na ruskem ozemlju. V Washingtonu so sicer ta teden posredno namignili, da bi lahko odpravili omejitve, ruski predsednik Vladimir Putin pa je v četrtek posvaril, da bi zelena luč za uporabo zahodnega orožja za napade na Rusijo pomenila vstop Nata v vojno.

BRUSELJ/NEW YORK - EU je obsodila dobavo iranskih balističnih raket Rusiji in napovedala dodatne sankcije proti Teheranu. Pošiljanje raket namreč predstavlja neposredno grožnjo evropski varnosti in bistveno stopnjevanja glede na predhodno iransko dobavo dronov ter streliva, je v izjavi v imenu EU zapisal visoki zunanjepolitični predstavnik Josep Borrell. Obsodbe dobav orožja Rusiji s strani Irana in Severne Koreje so se zvrstile tudi na zasedanju Varnostnega sveta ZN.

PJONGJANG - Severna Koreja je prvič objavila posnetke svojega obrata za bogatenje urana. Objavila jih je ob obisku severnokorejskega voditelja Kim Jong-una, ki je pozval h krepitvi jedrskih zmogljivosti države. Kim se je medtem sestal z vodjo ruskega sveta za nacionalno varnost Sergejem Šojgujem, ki je Severno Korejo obiskal v obdobju, ko Rusija potrebuje orožje za nadaljevanje več kot 30-mesečne vojne v Ukrajini, medtem ko Zahod obtožuje Pjongjang, da Moskvi pri tem pomaga.

MOSKVA - Ruske oblasti so sporočile, da so šestim britanskim diplomatom z veleposlaništva v Moskvi preklicale akreditacije zaradi suma vohunjenja, ogrožanja varnosti in subverzivnih dejavnosti. Hkrati naj bi imeli dokaze, da zunanje ministrstvo v Londonu zaostruje mednarodne politične in vojaške razmere s ciljem poraza Rusije. Na britanskem ministrstvu obtožbe proti diplomatom zavračajo kot neutemeljene in poudarjajo svojo zavezanost zaščiti nacionalnih interesov.

NABLUS/BEJRUT - Med izraelsko racijo na zasedenem Zahodnem bregu je bil ponoči ubit uslužbenec Agencije Združenih narodov za palestinske begunce (UNRWA), na strehi njegovega doma ga je ubil ostrostrelec. V izraelskem napadu na jugu Libanona pa so bili v četrtek ubiti trije ljudje, med njimi borec libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah. To je v odgovor na napad na severno poveljstvo izraelske vojske izstrelilo več raket, vendar so jih Izraelci večino prestregli.

ANKARA - Turčija je sprožila preiskavo smrti ameriško-turške aktivistke Aysenur Ezgi Eygi, ki naj bi jo minuli teden na protestu proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu ustrelili izraelski vojaki. Ankara bo Interpol zaprosila, naj izda mednarodno tiralico zoper odgovorne, je dejal turški pravosodni minister Yilmaz Tunc. Njene posmrtne ostanke so z letalom prepeljali v Turčijo, kjer jih bodo v Izmirju v soboto pokopali.

SINGAPUR/RIM - Papež Frančišek je s povratkom v Rim sklenil 12-dnevno turnejo po Aziji, v okviru katere je obiskal Indonezijo, Papuo Novo Gvinejo, Vzhodni Timor in Singapur. Turneja po Aziji je bila z okoli 32.000 prepotovanimi kilometri Frančiškovo najdaljše potovanje v vlogi papeža in precejšen izziv za njegovo dokaj krhko zdravje. Čeprav nekateri menijo, da bi se moral izogibati daljših potovanj, 87-letnik vztraja, da so potovanja pri opravljanju misijonarske službe ključna.

VROCLAV/DRESDEN/PRAGA/MÜNCHEN - Več srednjeevropskih držav se zaradi obilnih padavin ta konec tedna pripravlja na poplave in druge vremenske nevšečnosti, izdali so številna vremenska opozorila. Zlasti na Češkem in Poljskem pričakujejo obilne padavine, ki bodo lahko vplivale tudi na vodostaje na Slovaškem in v Nemčiji. Na posledice deževja se pripravljajo tudi na Madžarskem in v Avstriji, kjer je ponekod zapadel tudi sneg.

ZAGREB/BRUSELJ - Podpredsednica Evropske komisije za demokracijo in demografijo Dubravka Šuica je v petletnem mandatu opravila 148 službenih poti, katerih stroški so skupno znašali okoli 360.000 evrov. Med njimi so bila tudi potovanja v rodni Dubrovnik, je pred dnevi razkril hrvaški portal Index. V Evropski komisiji so v odgovorih na vprašanja novinarjev na to temo danes zagotovili, da je Šuica potovala v skladu z veljavnimi pravili in v skladu s proračunom, ki so ji ga odobrili.

OPATIJA - Na Hrvaškem so slovesno odprli drugo cev predora Učka. Vrednost gradbenih del na 5630 metrov dolgi cevi je ocenjena na okoli 200 milijonov evrov. Tretji najdaljši predor v državi povezuje Kvarner in Istro ter je del istrskega ipsilona, ki ga bodo predvidoma končali do konca leta 2026. Višina cestnine po odprtju druge cevi ostaja enaka. Odprtja se je udeležil tudi predsednik vlade Andrej Plenković, ki je današnji dan označil kot velik dan za Istro, Kvarner in Hrvaško.

ZRENJANIN - V Zrenjaninu so slovesno odprli serijsko proizvodnjo pnevmatik v kitajski tovarni Linglong, ki se razprostira na 370.000 kvadratnih metrih, skupno pa zavzema 130 hektarjev površin. Naložba je po besedah srbskega predsednika Aleksandra Vučića vredna milijardo dolarjev in bo Vojvodini prinesla številna delovna mesta. Nekateri mediji so medtem spomnili na očitke glede domnevno nezakonite gradnje in težkih delovnih razmer.