Občini Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici se vključujeta v lastništvo Komunale Radgona

Gornja Radgona, 13. septembra - Svetniki občine Gornja Radgona so na četrtkovi seji odobrili prodajo lastniških deležev v javnem podjetju Komunala Radgona občinama Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici, ki sta dali pobudo za nakup. Pričakujejo, da bosta občini tako z manj zapleti podelili koncesijo komunali, so za STA pojasnili na Občini Gornja Radgona.