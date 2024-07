Ob stečaju Javnega podjetja Prlekija vprašanje oskrbe z vodo v petih občinah

Ljutomer, 11. julija - Pet od osmih občin ustanoviteljic Javnega podjetja Prlekija v stečaju namerava s 1. avgustom oskrbo z vodo zagotavljati prek novoustanovljenega podjetja Prleška komunala. A stečajni upravitelj Javnega podjetja Prlekija opozarja, da to do avgusta ne bo izvedljivo, saj bi potrebovale premoženje podjetja v stečaju, ki pa do takrat še ne bo na voljo.