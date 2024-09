Pregled - šport, 11. 9. (sreda)

LIEGE - V belgijski provinci Limburg se je z današnjimi vožnjami na čas začelo evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Najvišjo slovensko uvrstitev prvega dne je prikolesarila Eugenia Bujak, ki je na 31,2 dolgem kronometru članic končala na osmem mestu.

LJUBLJANA - Najboljša slovenska teniška igralka Veronika Erjavec, ki je na domačem turnirju WTA 125 Zavarovalnica Sava Ljubljana izpadla v prvem krogu posameznic, je danes med dvojicami poskrbela za prvo slovensko zmago. Preostalih osem slovenskih igralk med dvojicami je danes že končalo nastope na domačem turnirju.

ORMOŽ - Rokometaši ormoškega Jeruzalema so v drugem krogu lige NLB doma premagali Koper z 32:30 (13:16).

MADRID - Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v ekskluzivnem intervjuju za špansko Marco po osvojenem četrtem naslovu zmagovalca skupnega seštevka dirke po Španiji potrdil, da namerava letos nastopiti tudi na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu. To bo od 21. do 29. septembra v Zürichu. Seveda si pa želi najprej dobro spočiti.

BUDIMPEŠTA - V Budimpešti se je danes začela 45. šahovska olimpijada, v prvem krogu pa so do zmag prišli tako slovenski šahisti kot šahistke. Šahisti so s 4:0 premagali Brunej, šahistke pa so bile z enakim izidom boljše od Hongkonga.

LJUBLJANA - Nekdanja številka 1 slovenskega tenisa Kaja Juvan je po daljši odsotnosti z igrišč padla na 408. mesto svetovne lestvice. Zdaj 23-letna Ljubljančanka je obiskala turnir WTA Zavarovalnica Sava v Tivoliju in povedala, da zelo pogreša zmage, da se bo zagotovo vrnila k tenisu, vendar za zdaj še nima jasno začrtanega scenarija vrnitve.

LJUBLJANA - Do prvih zmag v skupinskem delu teniškega Davisovega pokala so v svojih prvih tekmah prišli tudi trije gostitelji skupin. Italijani so v skupini A v Bologni premagali Brazilce, Španci so bili v skupini B v Valencii boljši od Čehov, Britanci pa v skupini D v Manchestru od Fincev. Že zjutraj so Američani na Kitajskem v skupini C premagali Čile.

LJUBLJANA - Rokometaši Barcelone so uspešno začeli obrambo naslova v ligi prvakov. V današnjem uvodnem prvem krogu so v skupini B na gostovanju v Trondheimu premagali Kolstad s 35:30 (20:13). Uspešni so bili tudi lanski finalisti iz Aalborga, ki so z 38:31 (16:17) premagali francoski Nantes.

LJUBLJANA - Rokometašice Krima Mercatorja so odločno krenile tudi v domače prvenstvo. Rekorderke po številu državnih naslovov so v uvodnem krogu nove sezone premagale Koper kar s 37:25 (19:15).