Gospodinjstva bodo danes prejela brošuro o novem sistemu obračunavanja omrežnine

Ljubljana, 11. septembra - Vsa slovenska gospodinjstva bodo danes v poštne nabiralnike prejela brošuro, ki prinaša ključne informacije o uvedbi novega sistema obračunavanja omrežnine, ki bo začel veljati 1. oktobra. Brošura nosi naslov Omrežje zelene prihodnosti, v Agenciji za energijo pa pravijo, da so si prizadevali za informativno, pregledno in razumljivo vsebino.

Kot poudarjajo v agenciji, so v brošuri pojasnili razloge za nujno uvedbo te spremembe in cilje, ki jih želijo doseči, med katerimi sta predvsem pravičnejša razdelitev stroškov med vse uporabnike in učinkovita raba omrežij.

Omrežnina se plačuje za preneseno količino električne energije in glede na obremenjevanje omrežja. Obračun omrežnine za energijo ostaja enak kot doslej, obračunska moč pa bo po novem določena glede na dejansko uporabo omrežja. Elektrooperater bo glede na preteklo uporabo omrežja določil dogovorjeno moč, ki jo bo sicer mogoče zvišati ali znižati.

Po novem bo obračunavanje različno v višji (od začetka novembra do konca februarja) in nižji sezoni. Predvidenih je več blokov, v katerih se bodo tarifne postavke omrežnine za obračunsko moč in energijo razlikovale glede na obremenitev omrežja - ko bo omrežje najbolj obremenjeno, bodo najvišje, ko bo najmanj obremenjeno, pa najnižje.

V brošuri, ki danes roma v vsa gospodinjstva, je tako najti pojasnila, kako bo nova omrežnina vplivala na račun za elektriko.

Kot navaja agencija, se na nov obračun omrežnine prehaja postopoma. Za gospodinjske in male poslovne odjemalce bo namreč veljalo prehodno obdobje, ki bo trajalo dve leti, in sicer do konca septembra 2026. Če se v tem času dogovorjena moč ne bo spreminjala, bo elektrooperater uporabnike na računih obveščal, ali je bila dogovorjena moč prekoračena in koliko bi za to posamezen uporabnik moral dodatno plačati, presežna moč pa še ne bo obračunana.

Agencija za energijo bo, kot napoveduje, v prehodnem obdobju aktivno obveščala javnost. "Novi sistem bo pravičen in bo zagotavljal dolgoročno zanesljivo oskrbo z električno energijo in stroškovno učinkovit razvoj omrežij, ki se mu ne moremo izogniti, saj se načrtuje povečana raba električne energije in s tem večja obremenitev omrežij," so še navedli v agenciji.

Novi sistem obračunavanja omrežnine naj bi se po prvotnih načrtih začel v praksi uporabljati 1. januarja 2024, nato je bil ta korak sprva prestavljen na 1. marec, pozneje na 1. julij, junija letos pa na 1. oktober.