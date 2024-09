Dokončno prihaja nov sistem obračunavanja omrežnine, prihodnji teden brošura gospodinjstvom

Ljubljana, 5. septembra - S 1. oktobrom naj bi se po več preložitvah le začel uporabljati nov sistem obračuna omrežnine za električno energijo. Pristojni so na današnjem posvetu na to temo zagotovili, da so na korak pripravljeni, za čim boljšo obveščenost uporabnikov pa bodo prihodnji teden gospodinjstva prejela tudi posebno brošuro.