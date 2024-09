Pregled - šport, 10. 9. (torek)

LJUBLJANA - Z današnjim uradnim sprejemom za slovensko paraolimpijsko reprezentanco se je v Ljubljani končal projekt Pariz 2024. Z iger so se paraolimpijci vrnili z zlatom in bronom, poglede so že usmerili v Los Angeles 2028, odštevalnik za naslednje igre pa so nastavili na zimske v Cortini in Milanu čez leto in pol. Dogodka so se udeležili tudi visoki politični predstavniki. Pariške paraolimpijce je nagovorila predsednica države Nataša Pirc Musar, prisotni pa so bili še predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac ter ministra Luka Mesec in Asta Vrečko.

LJUBLJANA - Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je še naprej prepričljivo vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze Uci. Na peto mesto pa se je zdaj prebil zmagovalec Vuelte Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe), ki je po slavju na španski pentlji pridobil tri mesta. Od preostalih Slovencev je Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) 61., med stoterico pa je tudi Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike) na 81. mestu.

MURSKA SOBOTA - Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je na sedmi tekmi kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu na Slovaškem 2025 danes v Murski Soboti premagala Ciper z 2:0 (1:0). Izbranci slovenskega selektorja Milenka Ačimovića so dosegli peto zmago v kvalifikacijskem ciklusu in so s 16 točkami na prvem mestu v skupini H. Francija (tekma manj) je po današnji zmagi nad BiH z 2:0 zbrala 13, Avstrija (tekma manj) 11, BiH tri, Ciper (tekma manj) pa dve točki.

LJUBLJANA - Nizozemska in Nemčija sta se na na današnji osrednji tekmi 2. kroga lige narodov v Amsterdamu razšli z neodločenim izidom 2:2, na drugi tekmi skupine A3 med Madžarsko in BiH v Budimpešti pa ni bilo golov. Anglija je v skupini B2 na slovitem Wembleyju ugnala Finsko z 2:0, Harry Kane pa je svojo jubilejno 100. tekmo kronal z dvema zadetkoma.

KOPER - Izkušeni slovenski nogometaš Denis Popović bo znova oblekel dres Kopra. Štiriintridesetletni vezist je za obalnega prvoligaša igral že v sezoni 2012/13, zdaj pa je podpisal pogodbo do konca sezone 2024/25. Popović je pred prihodom na Bonifiko med letoma 2022 in 2024 igral v rojstnem Celju. Z ekipo iz knežjega mesta je v minuli sezoni osvojil naslov državnega prvaka, po prihodu španskega trenerja Alberta Riere pa je ostal brez dela.

LJUBLJANA - Potem ko je uvodni dan teniškega turnirja WTA 125 v Ljubljani z nagradnim skladom 100.000 evrov krojil dež, so danes organizatorji lahko v celoti izpeljali predviden spored. Vendar pa današnji razplet ni bil po godu domačega občinstva, saj so med posameznicami izpadle vse štiri slovenske igralke na čelu s prvo adutinjo Veroniko Erjavec. Izpadle so tudi Ela Milić, Pia Lovrič in Živa Falkner.