Pregled - šport, 9. 9. (ponedeljek)

Ljubljana, 9. septembra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v ponedeljek, 9. septembra.

LJUBLJANA - Slovenska moška nogometna reprezentanca je v drugi tekmi skupine 3 lige B v ligi narodov v Stožicah premagala Kazahstan s 3:0 (2:0). Slovenske nogometaše naslednja tekma proti Norveški čaka v naslednjem reprezentančnem ciklu, ko bodo 10. oktobra gostovali v Oslu. V Stožicah je bil trikrat natančen Benjamin Šeško, ki je zadel v 23., 28. in 63. minuti ter postal osmi igralec v slovenskem dresu, ki je dosegel "hat-trick". Na drugi tekmi slovenske skupine je Norveška premagala Avstrijo z 2:1.

LJUBLJANA - Italijanska nogometna reprezentanca je dosegla drugo zmago v ligi narodov. V petek je v Parizu premagala Francijo s 3:1, danes pa je bila v Budimpešti boljša še od Izraela z 2:1. V drugi tekmi skupine A2 je Francija v Lyonu ugnala Belgijo z 2:0.

LJUBLJANA - V Ljubljani se je začel najmočnejši teniški turnir v Sloveniji, WTA Zavarovalnica Sava z nagradnim skladom 100.000 evrov. Zaradi dežja so igralke odigrale le nekaj iger, bolj pestro pa bo v torek in sredo, ko naj bi vreme omogočilo izvedbo vseh predvidenih dvobojev. Na glavnem turnirju WTA 125 nastopajo štiri Slovenke med posameznicami in devet med dvojicami, prva nosilka turnirja pa je Francozinja Chloe Paquet, 106. igralka s svetovne računalniške lestvice.

MACAO - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić, ki je konec avgusta osvojil turnir WTT contender v Limi, je na turnirju WTT champions v Macau pokleknil že v uvodnem nastopu. Jorgića, sicer 15. igralca na svetovni lestvici, je s 3:1 v nizih premagal 21-letni Južnokorejec Cho Daeseong, 21. igralec sveta.

PARIZ - Nekdanji svetovni prvak v šahu Magnus Carlsen je v Parizu v živo pred glasnim občinstvom prepričljivo nadigral Iranca, ki zastopa Francijo, Alirezo Firouzjo in četrtič v karieri osvojil naslov prvaka v hitropoteznem šahu. Končni rezultat je bil kar 23,5:7,5, s čimer je 33-letni Norvežan tekmeca premagal z največjo razliko v zgodovini.

LJUBLJANA - Poljakinja Iga Swiatek je kljub četrtfinalnemu porazu na teniškem oprtem prvenstvu ZDA zadržala veliko prednost na svetovni lestvici WTA. Zmagovalka v New Yorku, Belorusinja Arina Sabalenka za njo na drugem mestu zaostaja za 2169 točk. Obe sta si edini že zagotovili vstopnici za finale sezone. Slovenke so daleč od vrha. Najboljša med njimi je Veronika Erjavec na 194. mestu, ki bo tudi glavna domača adutinja na turnirju WTA 125 ta teden v ljubljanskem Tivoliju.