Pregled - svet, 9. 9. (ponedeljek)

BRUSELJ - Za okrepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva je ključen dvig produktivnosti, je ob predstavitvi poročila o prihodnosti konkurenčnosti EU poudaril nekdanji italijanski premier Mario Draghi. Evropsko gospodarstvo potrebuje dodatne naložbe v višini od 750 do 800 milijard evrov, je dejal in se zavzel za skupno zadolževanje na ravni EU, pa tudi za mobilizacijo zasebnega kapitala. V približno 400 strani dolgem poročilu govori še o tem, kako zagotoviti, da razogljičenje ne bo škodovalo gospodarski rasti in konkurenčnosti.

KIJEV/MOSKVA - Kijev je bil že petič ta mesec tarča napadov ruskih dronov. Vojaške oblasti ukrajinske prestolnice so sporočile, da so jih vse sestrelili. V več drugih mestih po državi so ruske sile obstreljevale energetske objekte. Po ukrajinskih podatkih je bilo v napadih ubitih najmanj osem ljudi, ranjenih pa več kot 30. Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so ruske sile med napredovanjem proti strateško pomembnemu mestu Pokrovsk na vzhodu Ukrajine zavzele še vas Memrik, ki je od Pokrovska oddaljena 20 kilometrov.

BERLIN/MOSKVA - Nemški kancler Olaf Scholz meni, da je čas za intenzivnejša prizadevanja za končanje vojne v Ukrajini. V pogovoru za televizijo ZDF je v nedeljo izrazil prepričanje, da se bo odvila še ena mirovna konferenca, na kateri mora biti tokrat tudi Rusija. Kremelj trenutno ne vidi možnosti za mirovna pogajanja z Ukrajino, se je odzval tiskovni predstavnik Kremlja Dimitrij Peskov.

BERLIN - Nemška notranja ministrica Nancy Faeser je odredila ponovni začasni nadzor na vseh nemških kopenskih mejah, da bi še bolj omejili število ljudi, ki v državo vstopajo brez vizumov. Kot so povedali vladni viri v Berlinu, je ministrica o tej odločitvi obvestila tudi Evropsko komisijo. Razlog za tako odločitev je poleg omejevanja nedovoljenih migracij tudi zaščita notranje varnosti pred aktualnimi grožnjami, ki jih predstavljata islamistični terorizem in čezmejni kriminal.

HAMA - Izraelske sile so v nedeljo zvečer iz zraka napadle več krajev na zahodu Sirije, pri čemer je bilo ubitih najmanj 16 ljudi, še najmanj 43 pa je ranjenih, so sporočili tamkajšnji zdravstveni delavci. Tarča napada blizu mesta Masjaf naj bi bile proiranske skupine in strokovnjaki za razvoj orožja.

JERIHO - Na meji med Jordanijo in okupiranim Zahodnim bregom je moški v nedeljo streljal na izraelske stražarje, pri čemer je tri ubil, nato pa tudi sam padel pod streli. Aman je potrdil, da je bil strelec jordanski državljan, izraelske oblasti pa so napad obsodile in označile za teroristično dejanje.

MOSKVA/KIJEV/BRUSELJ - Na regionalnih volitvah v Rusiji minuli konec tedna so prepričljivo zmagali kandidati vladajoče Enotne Rusije. Okoli 57 milijonov volilnih upravičencev je med drugim izbiralo guvernerje v 21 regijah in regionalne parlamente. Volitve so veljale tudi za preizkus razpoloženja volivcev v času, ko še traja ruska agresija proti Ukrajini. Neodvisni opazovalci so opozorili na številne nepravilnosti pri glasovanju, medtem EU je obsodila izvedbo po njenem mnenju lažnih volitev na anektiranem polotoku Krim.

ŽENEVA - Svet se je znašel na razpotju in gre, če ne bo previden, proti "distopični prihodnosti", ki jo tvorijo stopnjevanje vojaških napetosti, represije in dezinformacije, je ob začetku zasedanja Sveta ZN za človekove pravice opozoril visoki komisar ZN za to področje Volker Türk. Na tokratnem zasedanju bodo obravnavali tako vsebinska vprašanja kot tudi zaskrbljujoče stanje človekovih pravic v nekaterih državah po svetu.

MADRID - Kandidat venezuelske opozicije Edmundo Gonzalez Urrutia, ki ga je na julijskih spornih predsedniških volitvah premagal predsednik Nicolas Maduro, je v nedeljo ob prihodu v Španijo obljubil "nadaljevanje boja za svobodo in demokracijo". Urrutia bo v Španiji dobil politični azil, potem ko je bil v Venezueli tarča pregona.

DILI - Papež Frančišek je prispel na obisk na Vzhodni Timor, ki ga je v zadnjih letih pretreslo več primerov spolnih zlorab otrok in mladostnikov, v katere so bili vpleteni duhovniki. V luči tega je pozval k ukrepanju.

LONDON - Britanska princesa Kate je sporočila, da je zaključila s kemoterapijo, potem ko so ji v začetku leta odkrili raka. Žena britanskega prestolonaslednika, princa Williama, je v video sporočilu, ki ga je objavila Kensingtonska palača, izrazila olajšanje ob končanem zdravljenju. Ob tem je dodala, da je njena pot do popolnega okrevanja še dolga.

ZADAR - Nekatera mesta v Dalmaciji so zajele obilne padavine, ki so ponekod povzročile poplave. Najhuje je v Dubrovniku, kjer je poplavilo številne ulice in objekte, tamkajšnji župan pa je prebivalce pozval, naj ostanejo doma. Poplave so presenetile tudi prebivalce Zadra in Makarske.

HANOJ - Število smrtnih žrtev tajfuna Yagi v Vietnamu je po zadnjih podatkih naraslo na 59, več kot 200 je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po poplavah, plazovih in zrušenju mostu, pri čemer je v vodo zgrmelo najmanj 10 vozil, je več ljudi še vedno pogrešanih. V številnih krajih, zlasti v goratih provincah na severu države, se ob tem še vedno soočajo z nevarnostjo plazov.

LAGOS - V eksploziji, ki je v nedeljo v osrednjem delu Nigerije odjeknila po trčenju cisterne z gorivom in tovornjaka, je po podatkih lokalnih oblasti umrlo najmanj 59 ljudi. Večino žrtev so že pokopali v skupinskem grobu blizu kraja nesreče.

LOS ANGELES - Na jugu Kalifornije se na stotine gasilcev bori z obsežnim gozdnim požarom, ki že več dni divja na območju in se hitro širi. Ognjeni zublji ogrožajo na tisoče domov vzhodno od Los Angelesa. Oblasti so odredile evakuacijo ljudi na ogroženem območju in razglasile izredne razmere. Po poročanju ameriških medijev so bili poškodovani trije ljudje.