Število žrtev po divjanju tajfuna v Vietnamu še narašča

Hanoj, 9. septembra - Število smrtnih žrtev tajfuna Yagi v Vietnamu je po zadnjih podatkih naraslo na 59, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile tamkajšnje oblasti. Po zrušenju mostu, poplavah in plazovih več ljudi še pogrešajo. Več kot 200 je ranjenih, v številnih krajih se še vedno soočajo z nevarnostjo plazov in izpadi elektrike.