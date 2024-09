Tajfun Yagi terjal smrtne žrtve tudi na severu Vietnama

Hanoj, 7. septembra - Tajfun Yagi je danes dosegel sever Vietnama. Neurje je v provinci Quang Ninh odkrivalo strehe objektov, pri tem so umrli najmanj trije stanovalci. Več kot deset ljudi je pogrešanih, so po navedbah francoske tiskovne agencije AFP poročali državni mediji. Pred tem je v tajfunu na Filipinih in jugu Kitajske skupno umrlo najmanj 24 ljudi.