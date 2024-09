Na Hrvaškem v nesreči kombija na begu pred policijo poškodovanih več migrantov

Slavonski Brod, 9. septembra - V nesreči kombija na vzhodu Hrvaške, blizu meje z Bosno in Hercegovino je bilo ponoči poškodovanih 14 ljudi, med njimi sedem otrok. Kombi je zletel s ceste med begom pred policijo, v njem pa so bili po neuradnih informacijah reševalcev in policije migranti, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.