V nesreči čolna na Drini umrlo najmanj deset migrantov, tudi dojenček

Beograd, 22. avgusta - Na reki Drina na meji med Bosno in Hercegovino ter Srbijo se je zgodaj davi prevrnil čoln s približno 30 migranti. Polovica jih je dosegla breg reke. Doslej so našli trupla desetih ljudi, tudi devetmesečnega dojenčka z materjo, je popoldne povedal srbski notranji minister Ivica Dačić. Migranti so skušali priti v BiH iz srbskega naselja Drlače.