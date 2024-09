Pregled - šport, 8. 9. (nedelja)

MADRID - Slovenski kolesarski as Primož Roglič je skupni zmagovalec dirke po Španiji. To mu je uspelo četrtič v karieri, potem ko je bil najboljši še v letih 2019, 2020 in 2021. S tem je postal tudi sorekorder po zmagah na Vuelti s Špancem Robertom Herasom. Zadnjo etapo, 24,6 km dolgo vožnjo na čas v Madridu, je 34-letni Kisovčan sklenil na drugem mestu. Slavil je Švicar Stefan Küng.

NEW YORK - Italijan Jannik Sinner je zmagovalec zadnjega teniškega turnirja za grand slam v sezoni, odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. V današnjem finalu je 23-letni prvi igralec sveta po dveh urah in 17 minutah s 6:3, 6:4 in 7:5 premagal domačina in 12. igralca na svetu Taylorja Fritza.

BRDO PRI KRANJU - Selektor slovenske moške nogometne reprezentance Matjaž Kek je napovedal, da bi lahko za ponedeljkovo tekmo lige narodov s Kazahstanom naredil nekaj sprememb v prvi postavi. Zaenkrat sicer ni jasno, ali se bo v prvo postavo po odsotnosti po bolezni na tekmi proti Avstriji, ki se je končala z 1:1, vrnil kapetan Jan Oblak.

ZAGREB - Ptujčan Kristjan Čeh je na atletskem mitingu zlate serije Svetovne atletike v Zagrebu v metu diska ubranil lansko zmago, vrgel je 67,95 metra. Z 67,05 m je bil drugi Britanec Lawrence Okoye, bronast na evropskem prvenstvu leta 2022 v Münchnu, tretji pa dobitnik bronaste kolajne v Parizu Matthew Denny s 66,99 m.

AFYONKARAHISAR - Slovenski motokrosist Tim Gajser je dirko za VN Turčije v Afyonkarahisarju po četrtem in drugem mestu v obeh vožnjah končal na drugem mestu. Slavil je njegov glavni tekmec v boju za naslov svetovnega prvaka Španec Jorge Prado. Ta se je posledično Gajserju v skupnem seštevku približal na vsega 14 točk. Jan Pancar je bil 16. in deveti za skupno 12. mesto.

FELIXSTOWE - Slovenski kolesar Matevž Govekar je zmagovalec zadnje, šeste etape dirke po Britaniji od Lowestofta do Felixstowa. Štiriindvajsetletnik je bil po 158,4 km najboljši po sprintu glavnine, tesno pa je ugnal Danca Rasmusa Pedersena in Britanca Bena Swifta. Skupno je bil najboljši domačin Stephen Williams. Za 24-letnega slovenskega kolesarja je to tretja zmaga v karieri.

LJUBLJANA - Portugalska in Danska sta v drugem krogu najmočnejše skupine lige narodov zabeležili še drugo zmago. Portugalci so v podskupini A1 z 2:1 doma premagali Škotsko, Danci pa so bili v podskupini A4 z 2:0 boljši od Srbije.

BRESCIA - Ljubljančanka Lia Apostolovski je na atletskem mitingu v Brescii v skoku v višino preskočila 1,86 metra in zasedla tretje mesto. Zmagala je Ukrajinka Irina Geraščenko. Bronasta letos na OI in evropskem prvenstvu v Rimu je skočila prav tako 1,86 m, toliko pa je zmogla tudi Nagisa Takahashi iz Japonske na drugem mestu.

LJUBLJANA - V teniškem centru Tivoli bo še drugo leto zapored potekal ženski teniški turnir serije WTA 125. Za turnir WTA Zavarovalnica Sava Ljubljana so opravili žreb. V glavnem delu turnirja bodo nastopile štiri Slovenke. Veronika Erjavec, trenutno 207. igralka na svetovni jakostni lestvici WTA, bo ob odostnosti Kaje Juvan in Tamare Zidanšek v Ljubljani največje slovensko upanje, v prvem krogu se bo pomerila z Italijanko Matilde Paoletti.

MISANO - Španski zvezdnik Marc Marquez je zmagovalec dirke razreda motoGP za veliko nagrado San Marina v Misanu. Drugo mesto je pripadlo aktualnemu svetovnemu prvaku Italijanu Francescu Bagnaii, ki je izkoristil napačno odločitev glede menjave motocikla glavnega tekmeca v boju za naslov prvaka Španca Jorgeja Martina. Tretji je bil Italijan Enea Bastianini.

ATENE - Belgijec Thierry Neuville je dobil reli po Grčiji. V boju za naslov svetovnega prvaka je naredil nov korak k skupnemu slavju, saj je njegov največji tekmec Francoz Sebastien Ogier na zadnji hitrostni preizkušnji doživel nesrečo. Za Neuvillom sta reli Akropolis končala še dva voznika Hyundaija Španec Dani Sordo in Estonec Ott Tänak.

NEW YORK - Beloruska teniška igralka Arina Sabalenka je letošnja zmagovalka odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. V finalu je po uri in 53 minutah premagala Američanko Jessico Pegula s 7:5 in 7:5. Za 26-letno igralko iz Minska je to tretja zmaga na turnirjih za grand slam.