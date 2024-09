Pregled - svet, 8. 9. (nedelja)

BEJRUT - V izraelskem raketnem napadu so bili v soboto na jugu Libanona po navedbah libanonskih zdravstvenih oblasti ubiti trije reševalci, dva pa ranjena. Tarča napada naj bi bila libanonska ekipa civilne zaščite, ki je gasila požare, nastale zaradi nedavnih izraelskih napadih. Libanonska šiitska milica Hezbolah je v odgovor obstreljevala izraelsko ozemlje. Izraelska vojska pa je sporočila, da so njene letalske sile napadle vojaške cilje Hezbolaha na jugu Libanona. Poleg tega so prestregli več izstrelkov, ki so bili ponoči iz Libanona izstreljeni proti izraelskemu ozemlju.

LONDON - Direktor ameriške obveščevalne agencije Cia William Burns in vodja britanske obveščevalne agencije MI6 Richard Moore sta v soboto skupaj opozorila, da je svetovni red ogrožen na način, kakršnega nismo videli od hladne vojne. Grožnje se nanašajo zlasti na Rusijo, Kitajsko in islamizem, sta zapisala v uvodniku za londonski Financial Times. Šefa Cie in MI6 sta poudarila skupno sodelovanje in partnerstvo pri soočanju s temi grožnjami.

PRIŠTINA/BEOGRAD - Oblasti na Kosovu so v luči napetosti v soboto za nekaj ur zaprle mejna prehoda s Srbijo Merdare in Brnjak, potem ko so protestniki na srbski strani blokirali čezmejni promet. V petek je več deset ljudi v Srbiji preprečilo promet v državo s Kosova v protest proti zaprtju srbskih institucij in uradov na Kosovu. Ko so se protesti umirili, so oba prehoda znova odprli. Kosovska policija že deseti dan vztraja pred zaprtimi poslopji srbskih uradov.

CARACAS - Opozicijski kandidat na spornih julijskih predsedniških volitev v Venezueli Edmund Gonzalez Urrutia, ki ne priznava zmage dolgoletnega predsednika Nicolasa Madura in mu zato grozi aretacija, je zapustil državo. Dobil bo politični azil v Španiji. Urrutia je v soboto zapustil Venezuelo na krovu španskega vojaškega letala, potem ko se je pred dnevi zatekel na špansko veleposlaništvo v Caracasu, ker so oblasti izdale nalog za njegovo prijetje.

ALŽIR - Predsednik Alžirije Abdelmadjid Tebboune je bil na sobotnih volitvah po pričakovanjih izvoljen za nov mandat. Kot je sporočila volilna komisija, je prejel 94,7 odstotka glasov. Volitve je zaznamovala nizka volilna udeležba. Glede na začasne podatke volilne komisije je svoj glas oddala manj kot polovica od 24 milijonov volilnih upravičence. Tebboune je med volilno kampanjo je med drugim obljubljal več delovnih mest ter višje minimalne plače in pokojnine.

PORT MORESBY - Papež Frančišek, ki se mudi na turneji v azijsko-tihomorski regiji, je imel mašo na prostem v prestolnici Papue Nove Gvineje. Na stadionu v Port Moresbyju se je zbralo okoli 35.000 ljudi, ki jih je papež pozval, naj se približajo katoliški veri. Papua Nova Gvineja je druga postaja na Frančiškovi 12-dnevni turneji, med katero je že obiskal Indonezijo, vodila pa ga bo še na Vzhodni Timor in v Singapur.

PITTSBURGH - Demokratsko kandidatko za predsednico ZDA Kamalo Harris sta podprla bivši republikanski podpredsednik ZDA Dick Cheney in njegova hčerka, nekdanja republikanska kongresnica Liz Cheney. Cheney, ki je veljal za jastreba in se je aktivno zavzemal za vojno v Iraku, je v petek dejal, da v zgodovini naroda ni bilo posameznika, ki bi bolj ogrožal republiko kot republikanski predsedniški kandidat Donald Trump. Harris je sicer avgusta za kampanjo zbrala 361 milijonov dolarjev, Trump pa 130 milijonov.

RABAT - Minilo je leto dni od silovitega potresa, ki je prizadel območje gorovja Atlas v Maroku, v katerem je umrlo skoraj 3000 ljudi. Obnova le počasi napreduje. Po podatkih oblasti je bil od potresa obnovljen le majhen del od skupaj kakih 60.000 domov. Oblasti so izdale več kot 55.000 dovoljenj za obnovo, vendar je bilo doslej obnovljenih vsega tisoč domov.

HANOJ - Število smrtnih žrtev tajfuna Yagi v Vietnamu, ki je prizadel severni del te azijske države, je naraslo na najmanj 14. Tajfun, ki je medtem oslabel v tropsko nevihto, je v državi odkrival strehe in sprožil zemeljske plazove. Tajfun je pred tem pustošil tudi po južni Kitajski in Filipinih, v obeh državah je terjal skupno najmanj 24 življenj. Gre za najmočnejši tajfun na tem območju v več kot desetletju.

NAIROBI - Dva dni po smrtonosnem požaru v šoli za dečke v osrednji Keniji, v katerem je po zadnjih podatkih umrlo 21 otrok, je včeraj zagorelo še v kakih 150 kilometrov oddaljeni dekliški šoli. Ogenj je povzročil gmotno škodo, poškodovanih pa ni bilo. Vzrok za požar še ni znan, prav tako še iščejo vzroke za četrtkovo tragedijo na deški šoli. Predsednik države William Ruto je odredil temeljito preiskavo in zatrdil, da bodo odgovorni privedeni pred roko pravice.

Berlin, 08. septembra (STA) -

BERLIN - V starosti 80 let je umrla nemška vizualna umetnica Rebecca Horn. V mednarodnem prostoru je veljala za eno najbolj prepoznavnih osebnosti sodobne umetnosti.