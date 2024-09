Pregled - šport, 7. 9. (sobota)

KOPER - Slovenska športna plezalka Janja Garnbret nadaljuje zmagoviti niz v letošnjem letu. Petindvajsetletnica je v Kopru ubranila lansko zmago na domači steni ter karierni števec zmag v svetovnem pokalu pomaknila na številko 46. Zmagala je na vseh tekmah, na katerih je letos nastopila, vključno z najpomembnejšo - olimpijsko v Parizu.

SANTANDER - Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je tik pred četrto skupno zmago na dirki po Španiji. V 20. etapi od Villarcaya do Picona Blanca (172 km) je bolj pokrival napade tekmecev in zasedel tretje mesto. Zmagal je Irec Eddie Dunbar (Jayco AlUla). V skupnem seštevku je Roglič povišal prednost pred zasledovalci na 2:02 minute. V nedeljo bo za konec Vuelte le še vožnja na čas v Madridu (24,6 km), na kateri bo eden glavnih favoritov tudi Roglič.

LARNAKA - Nogometašice Mure None so se uvrstile v drugi krog kvalifikacij lige prvakinj, potem ko so postale zmagovalke turnirja prvega skupine 6 v ciprskem Paphosu. V finalu so s 3:2 (2:1) premagale domači Apollon. Junakinja tekme je bila Sara Makovec, ki je dosegla dva gola, med drugim tudi o

LJUBLJANA - V elitni skupini nogometne lige narodov sta danes zanesljivi zmagi zabeležili Nemčija in Nizozemska. Nemci so po neuspešnem domačem evropskem prvenstvu jezo stresli nad Madžari in jih premagali s 5:0, pet golov so dosegli tudi Nizozemci, s 5:2 so ugnali Bosno in Hercegovino. Anglija je v prejšnji izvedbi lige izpadla v drugo kakovostno skupino, že takoj pa je pokazala, da se namerava takoj vrniti v prvo, z2 :0 je bila na gostovanju boljša od Irske.

KOPRIVNICA - Rokometašice Krima Mercatorja so v prvem krogu skupinskega dela lige prvakinj v Koprivnici premagale Podravko Vegeto 24:23 (12:9). Odločilen gol za zmago je dosegla Francozinje Grace Zaadi v zadnji minuti. V naslednjem krogu bo doma gostila danski Nyköbing.

LIMOGES - Rokometaši trebanjskega Trima so na povratni kvalifikacijski tekmi evropske lige v Franciji izgubili proti Limogesu s 24:35 (11:17) in se niso prebili v skupinski del drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini. Slovenijo bo po izpadu trebanjske ekipe v evropskem pokalu zastopal Gorenje Velenje, ki se je neposredno uvrstil v skupinski del.

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije so na pripravljalnem turnirju v domačem Tivoliju po porazu proti nemškemu Bayernu s 66:82 osvojili zadnje, četrto mesto. Zmagal je grški Panathinaikos, ki je v finalu z rezultatom 83:72 premagal turški Anadolu Efes.

NEW YORK - Prvi teniški igralec sveta Jannik Sinner se je ob obilici drame na igrišču prvič uvrstil v finale odprtega prvenstva ZDA. Italijan je v polfinalu proti Britancu Jacku Draperju padel na levo zapestje in je moral posredovati zdravnik. Vseeno je zmagal s 7:5, 7:6 in 6:2 ter se bo za naslov v New Yorku pomeril z domačinom Taylorjem Fritzem, ki je bil po 3:18 ure s 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1 boljši od rojaka Francesa Tiafoeja.