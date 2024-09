Pregled - svet, 7. 9. (sobota)

PARIZ - Po Franciji potekajo protesti zaradi imenovanja Michela Barnierja za novega predsednika francoske vlade. Po vsej državi se je zvrstilo več kot 100 protestnih shodov, več deset tisoč ljudi se je zbralo v Parizu, številni tudi na ulicah drugih večjih mest. Na protestih, ki jih je sklicala francoska levica, so omenjali ukradene volitve in kritizirali predsednika Emmanuela Macrona, nekateri so ga pozivali k odstopu.

GAZA - Izraelska vojska je napadla šolo na severu Gaze, pri čemer je bilo ubitih najmanj osem ljudi, še najmanj pet tudi v begunskem taborišču Nuseirat v osrednjem delu Gaze. Napadi se nadaljujejo tudi drugod po palestinski enklavi, kjer je bilo od 7. oktobra lani v natanko 11 mesecih od začetka izraelske ofenzive skupno ubitih skoraj 41.000 ljudi, še najmanj 94.600 pa je ranjenih.

KIJEV - Ukrajinske zračne sile so sporočile, da je Rusija ponoči v množičnem napadu nad 11 regij po vsej državi izstrelila 67 brezpilotnikov, 58 so jih uspeli sestreliti. O eksplozijah po ukrajinskem napadu so poročali v ruski obmejni regiji Voronež, večje škode ali žrtev ni bilo. Ruski napadi so medtem na vzhodu Ukrajine terjali tri smrtne žrtve, ruska vojska pa je sporočila, da je zavzela še eno vas v regiji Doneck.

RIM - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je ob robu foruma Ambrosetti v kraju Cernobbio na severu Italije srečal z italijansko premierko Giorgio Meloni, ki je potrdila italijansko neomajno podporo Ukrajini in dejala, da Rim prihodnje leto načrtuje konferenco o obnovi Ukrajine. Zelenski, ki se je pred tem v petek mudil v Nemčiji, si od zaveznikov prizadeva pridobiti več orožja za obrambo svoje države.

DUBLIN - Britanski premier Keir Starmer je obiskal Dublin v okviru svojih prizadevanj za izboljšanje odnosov z Irsko in z Evropsko unijo. Po srečanju z irskim kolegom Simonom Harrisom je dejal, da se državi "od trenj vračata k prijateljstvu". Premierja sta se ob tem sestala s predstavniki irskih podjetij in se dogovorila za redna letna srečanja na temo trgovine in sodelovanja.

PORT MORESBY - Papež Frančišek se v okviru turneje po jugovzhodni Aziji mudi na obisku na Papui Novi Gvineji, kjer je med drugim izpostavil pravičnejšo delitev bogastva in naravnih virov v korist celotne skupnosti. Ob tem je pozval k omejevanju nasilja med plemeni, trajnostnemu in pravičnemu razvoju ter odpravi neenakosti med spoloma in nasilja nad ženskami. V okviru turneje bo obiskal še Vzhodni Timor in Singapur.

BRASILIA - Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva je v petek s funkcije razrešil ministra za človekove pravice Silvia Almeido, ki ga sumijo spolnega nadlegovanja več žensk, tudi kolegice iz vladnega kabineta Anielle Franco. V kasnejšem sporočilu je Almeida zapisal, da je sam prosil predsednika za razrešitev. Policija bo preiskala očitke, preiskavo pa je sprožila tudi predsednikova komisija za etiko.

ALŽIR - Približno 24 milijonov volivcev v Alžiriji je izbiralo predsednika države. Za favorita velja 78-letni Abdelmadjid Tebboune, ki je vodenje države prevzel leta 2019 v času množičnega protestnega gibanja Hirak. Za drugi mandat na čelu tretjega največjega gospodarstva na afriški celini se poteguje kot neodvisni kandidat. V tekmi za položaj sta mu nasproti stala zmerni islamist Abdelaali Hassani in socialist Youcef Aouchiche.

HANOJ - Tajfun Yagi je dosegel sever Vietnama - v provincah Hai Phong in Quang Ninh so po navedbah državne meteorološke službe zabeležili sunke vetra s hitrostjo več kot 149 kilometrov na uro, ki so odkrivali strehe objektov. Umrli so najmanj trije ljudje, več kot deset je pogrešanih. Pred tem je v divjanju tajfuna na Filipinih in jugu Kitajske ta teden skupno umrlo najmanj 24 ljudi.

PARIZ - Najnovejša francoska jedrska elektrarna, ki se nahaja v kraju Flamanville v Normandiji, ponovno obratuje, potem ko se je v sredo, le dan po zagonu, samodejno zaustavila. Zaustavitev je bila posledica človeške napake, je pojasnil francoski nadzornik za jedrsko varnost ASN. Pri državni energetski družbi EDF so opozorili, da so možne tudi nadaljnje samodejne zaustavitve.

DUBAJ - Združeni arabski emirati so dokončali prvo jedrsko elektrarno v arabskem svetu, kar so označili za pomemben korak. Jedrska elektrarna Barakah v Abu Dabiju bo ob polnem delovanju zadostila četrtini potreb po električni energiji v državi. Bogata zalivska država sicer za pokrivanje večine svojih potreb po električni energiji uporablja plinske postaje, na obrobju Abu Dabija pa ima tudi eno največjih sončnih elektrarn na svetu.

RIM - V Italiji bo v teh dneh zaradi stavk več dni moten javni promet. Popoldan so stavkali piloti in stevardese dveh letalskih prevoznikov, za nedeljo in ponedeljek stavke napovedujejo zaposleni na železnicah in v javnem potniškem prometu nekaterih večjih mest, kjer zaradi tega pričakujejo največje težave. Stavke so sklicale najmočnejše italijanske sindikalne organizacije, ki zahtevajo obnovitev kolektivnih pogodb.