Tajfun Shanshan na Japonskem zahteval tri življenja

Kumamoto, 29. avgusta - V zemeljskem plazu, ki so ga sprožile obilne padavine ob približevanju silovitega tajfuna Shanshan, so na jugozahodu Japonske v torek umrli najmanj trije ljudje, poročajo tuje tiskovne agencije. Tajfun je davi dosegel južni otok Kyoshu in ponekod povzročil razdejanje. Poškodovanih je več deset, najmanj ena oseba pa je pogrešana.