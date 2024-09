Pregled - šport, 6. 9. (petek)

VITORIA - Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v 19. etapi dirke po Španiji od Logrona do Alto de Moncalvilla zmagal ter prevzel skupno vodstvo. Roglič je za tretjo etapno zmago na Vuelti ciljno črto na vrhu zaključnega vzpona po odličnem delu celotne ekipe prečkal 46 sekund pred tekmeci. V skupnem seštevku je tako Roglič po peti etapi znova oblekel rdečo majico vodilnega. Pred zadnjima dvema etapama ima slovenski as zdaj kar 1:54 minute naskoka pred Avstralcem Benom O'Connorjem, tretji pa je Španec Enric Mas, ki zaostaja 2:20 minute.

LJUBLJANA - Slovenska moška nogometna reprezentanca je v prvi tekmi skupine 3 lige B v ligi narodov v Stožicah remizirala proti Avstriji z 1:1. Slovenske nogometaše tekma drugega kroga čaka v ponedeljek, ko bodo v Ljubljani gostili še Kazahstan. Slovence je v vodstvo v 16. minuti z uspešno izvedeno enajstmetrovko popeljal Benjamin Šeško, za Avstrijo je v 28. minuti izenačil Konrad Laimer.

KOPER - Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je vrhunsko začela obrambo lanske zmage na domači tekmi svetovnega pokala v težavnosti v Kopru. Z dvema osvojenima vrhovoma smeri kvalifikacij se je zanesljivo uvrstila v večerni polfinale, v katerem je bila prav tako razred zase. Tudi v polfinalu je edina osvojila vrh smeri. Garnbret prepričljivo vodilna s tremi osvojenimi vrhovi bo edina od 18-članske domače ekipe nastopila v sobotnem finalu. Druga najboljša Slovenka je bila Mia Krampl na 11. mestu. Pri moških je bil od Slovencev najboljši Luka Potočar na 30. mestu.

NOTTINGHAM - Slovenski kolesar Matevž Govekar je v četrti etapi dirke po Britaniji zasedel peto mesto. Na trasi od Derbyja do Newark-on-Trenta (138,5 km) je pričakovano prišlo do sprinta glavnine, ki ga je dobil Francoz Paul Magnier. Skupno še naprej vodi zmagovalec druge in tretje etape domačin Stephen Williams.

ZAGREB - Neja Filipič iz ljubljanskega Massa je na atletskem mitingu v Zagrebu v skoku v daljino zasedla sedmo, predzadnje mesto. V soboto bodo pripravili v središču mesta še suvanje krogle, v nedeljo pa bo na stadionu Mladosti osrednji del tekmovanja, na katerem bo eden glavnih zvezdnikov tudi evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh.

ANGERS - Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je na šesti tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025 v skupini H osvojila pomembno točko proti Franciji. V Angersu se je s francoskimi vrstniki razšla z 1:1 (1:0). Naslednja tekma Slovence čaka v torek v Murski Soboti proti Cipru.

NEW YORK - Italijana Sara Errani in Andrea Vavassori sta zmagovalca v konkurenci mešanih dvojic na teniškem odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. V finalu sta 37-letna Errani in osem let mlajši Vavassori s 7:6 (0), 7:5 ugnala ameriško dvojico Taylor Townsend/Donald Young. Ukrajinka Ljudmila Kičenok in Latvijka Jelena Ostapenko sta zmagali med ženskimi dvojicami. Ukrajinsko-latvijska naveza je v finalu premagala francosko-kitajsko kombinacijo Kristina Mladenović in Zhang Shuai s 6:4, 6:3.