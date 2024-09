Pregled - svet, 6. 9. (petek)

BONN - Služba EU za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus je sporočila, da je letos svet doživel najbolj vroč junij in avgust doslej, pa tudi najbolj vroč dan in najbolj vroče poletje na severni polobli v zgodovini meritev. Letošnje leto bo zato verjetno najbolj vroče v zgodovini, je menila namestnica direktorja C3S Samantha Burgess.

RAMSTEIN - Na srečanju kontaktne skupine za Ukrajino je Združeno kraljestvo napovedalo pošiljko 650 sistemov za zračno obrambo, ZDA pomoč v vrednosti okoli 224 milijonov evrov, Nemčija pa še 12 samovoznih havbic. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zaveznice pozval, naj Kijevu zagotovijo več orožja, pa tudi k odpravi omejitev pri uporabi zahodnih raket dolgega dosega.

NEW YORK - Newyorški državni sodnik Juan Merchan je uslišal prošnjo odvetnikov bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa in preložil izrek kazni po obsodbi zaradi ponarejanja poslovnih dokumentov z 18. septembra na 26. november, torej na čas po predsedniških volitvah v ZDA, ki bodo 5. novembra.

BRUSELJ - Evropska komisija je sporočila, da bo spričo nenehnih ruskih napadov na energetsko infrastrukturo Ukrajini namenila 40 milijonov evrov humanitarne pomoči za pripravljenost na zimo. 35 milijonov evrov bo namenjenih humanitarnim projektom v Ukrajini, preostalih pet milijonov pa podpori ukrajinskim beguncem in njihovim gostiteljskim skupnostim v Moldaviji.

PORT-AU-PRINCE/GAZA - Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v četrtek znova trdil, da so blizu dogovora o premirju v Gazi, češ da so usklajeni v 90 odstotkih, medtem ko je izraelski premier Benjamin Netanjahu za ameriško televizijo Fox News zavrnil navedbe o bližajočem se dogovoru s palestinskim Hamasom.

NABLUS - Izraelska vojska se je umaknila iz mesta Dženin na okupiranem Zahodnem bregu in tamkajšnjega begunskega taborišča, kjer je med desetdnevno operacijo ubila in ranila več deset ljudi. Blizu Nablusa je bila medtem ubita 26-letna Američanka turškega rodu, ki se je udeležila protesta proti širjenju izraelskih naselbin. Po poročanju lokalnih medijev so jo ustrelile izraelske sile.

KIJEV - V ruskih raketnih napadih na mesto Pavlograd v osrednji regiji Dnipropetrovsk je bil ubit en človek, več kot 50 ljudi je bilo ranjenih, med njimi trije otroci. Zaradi napada je v mestu izbruhnilo več požarov. Ukrajinske sile so medtem poročale o vnovičnem zavzetju dela mesta Nju Jork v regiji Doneck.

ŽENEVA - Vojskujoči se strani v Sudanu, kjer od aprila lani poteka državljanska vojna, izvajata vojne zločine in grobo kršita pravice civilistov, so opozorili sodelujoči v misiji pod okriljem Združenih narodov. V tej luči so se zavzeli za napotitev "neodvisnih in nepristranskih sil" v razdejano državo.

LOS ANGELES - Sin predsednika ZDA Hunter Biden je v četrtek na zveznem sodišču v Kaliforniji priznal krivdo za utajo davkov, s čimer je presenetil tako sodnika kot tudi zvezne tožilce. Sprva je skušal priznati krivdo za dejanja le v devetih točkah obtožnice, hkrati pa je vztrajal pri svoji nedolžnosti, a so tožilci to možnost zavrnili. Sodnik mu bo kazen izrekel 16. decembra, grozi pa mu do 17 let zaporne kazni.

PARIZ - Soustanovitelj in izvršni direktor Telegrama Pavel Durov je v četrtek zavrnil obtožbe na svoj račun. V prvem zapisu na omrežju po pridržanju in izpustitvi ob plačilu varščine je Durov Franciji očital zgrešen pristop ter poudaril, da Telegram vsak dan umakne več milijonov škodljivih objav.

ATLANTA - Državni preiskovalni urad Georgie je v četrtek aretiral očeta 14-letnega dijaka, ki naj bi v sredo izvedel strelski napad na srednji šoli Apalachee nedaleč od Atlante ter ubil štiri osebe in ranil devet. Mladoletnika so obtožili štirih naklepnih umorov in mu nameravajo soditi kot odrasli osebi. Njegovega očeta pa so zaradi sinovih dejanj obtožili štirih točk nenaklepnega uboja in osmih točk okrutnosti do otroka.

RIM - Italijanski minister za kulturo Gennaro Sangiuliano iz vrst stranke Bratje Italije je po škandalu, ki ga je povzročila njegova afera z vplivnico, danes odstopil s položaja. Maria Rosaria Boccia je namreč po ministrovem zanikanju, da jo je ministrstvo za kulturo zaposlilo kot posebno svetovalko ministra, začela objavljati njune skupne fotografije.

LOS ANGELES - V 84. letu starosti je umrl brazilski pianist in jazzovski glasbenik Sergio Mendes, je poročila njegova družina. Mendes je v 60-letni karieri bossa novo in sambo približal tudi občinstvom v drugih delih sveta in velja za pionirja bossa nove.

NAIROBI - V internatu osnovne šole Hillside Endarasha Academy v osrednji Keniji je ponoči izbruhnil požar, v katerem je umrlo najmanj 17 otrok, najmanj 16 ljudi pa je bilo huje poškodovanih, je sporočila kenijska policija. Pristojni se bojijo, da bo število žrtev še naraslo. Vzrok požara še ni znan.