Pregled - šport, 3. 9.. (torek)

LAGOS DE COVADONGA - Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) se je v 16. etapi dirke po Španiji na vsega pet sekund približal skupnemu vodstvu. Kisovčan je traso od Luanca do jezer Covadonga (181,3 km) sklenil na 11. mestu, a za 58 sekund prehitel vodilnega na dirki Avstralca Bena O'Connorja. Etapa je sicer pripadla Špancu Marcu Solerju. Roglič je etapo skupaj s Špancem Enricom Masom (Movistar) in Ekvadorcem Richardom Carapazom (EF Education-EasyPost) sklenil 3:54 minute za zmagovalcem iz ubežne skupine Solerjem (UAE Team Emirates).

MONTPELLIER - Slovenski rokometaš Staš Skube bo zaradi poškodbe kolena z rokometnih igrišč odsoten več mesecev, je francoska tiskovna agencija AFP povzela predsednika Montpellierja, Juliena Deljarryja. Skube ima huje poškodovane križne vezi desnega kolena. Slovenski reprezentant se je poškodoval na treningu na začetku prejšnjega tedna, nekaj dni pred nadaljevanjem prvenstva, ki se začne v petek z gostovanjem Montpellierja pri Saint-Raphaelu.

PARIZ - Slovenska lokostrelka Živa Lavrinc je na paraolimpijskih igrah v Parizu nastope v posamični konkurenci končala v četrtfinalu, potem ko je tesno s 4:6 izgubila dvoboj z Mongolko Demberel Selengee. Slovenski tekmovalki je upe na polfinale odnesel prav zadnji strel, ko je zadela le petico. Lavrinc bo na igrah v četrtek natopila še na mešani ekipni tekmi z Dejanom Fabčičem, ki ga posamični nastopi čakajo v sredo.

NEW YORK - Američanka Emma Navarro je prva polfinalistka odprtega teniškega prvenstva v New Yorku. V četrtfinalu je 23-letnica s 6:2 in 7:5 ugnala Španko Paulo Badosa in povečala upanje domačih navijačev za ameriško slavje na US Opnu 2024. Navarro se je prvič v karieri prebila v polfinale turnirja za velik slam. Že pred tem je Navarro na letošnjem odprtem prvenstvu nekoliko presenetljivo izločila rojakinjo in branilko naslova Coco Gauff. Njena naslednja tekmica bo boljša iz dvoboja med drugo nosilko Belorusinjo Aryna Sabalenka in sedmopostavljeno olimpijsko prvakinjo iz Pariza Kitajko Qinwen Zheng.